Huế đẩy mạnh chuyển đổi số, STEM và chăm lo thiếu nhi

TPO - Năm học 2025-2026, công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại TP. Huế ghi dấu nhiều kết quả nổi bật với việc đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các sân chơi STEM, Robotics, AI, đồng thời huy động hàng tỷ đồng chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Chiều 24/9, Thành Đoàn, Hội đồng Đội và Sở GD&ĐT TP. Huế tổ chức tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi thành phố năm học 2025 - 2026.

Thời gian qua, với yêu cầu mới, công tác Đội tại Huế đã có nhiều đổi mới về phương thức chỉ đạo, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành, lấy thiếu nhi làm trung tâm của mọi hoạt động.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Điểm nhấn nổi bật là việc thúc đẩy chuyển đổi số và giáo dục đổi mới sáng tạo trong học đường. 100% liên đội triển khai ít nhất một mô hình trải nghiệm sáng tạo hoặc giáo dục kỹ năng số; toàn thành phố tổ chức hơn 60 ngày hội STEM, 18 sân chơi Robotics và 55 hoạt động trải nghiệm công nghệ, thu hút hơn 26.000 lượt thiếu nhi tham gia.

Nhiều mô hình mới như Lớp học STEM, Không gian sáng tạo trẻ, Góc trải nghiệm công nghệ, Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo, Câu lạc bộ AI và Robotics bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần hình thành tư duy sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề và năng lực số cho học sinh.

Bên cạnh đó, phong trào đọc sách và xây dựng văn hóa học tập tiếp tục được chú trọng. Trong năm học, TP. Huế tổ chức gần 160 ngày hội đọc sách, xây dựng mới 29 không gian đọc sách, bổ sung 47 tủ sách măng non và tiếp nhận hơn 18.500 đầu sách từ các nguồn xã hội hóa.

Công tác chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi TP. Huế đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo chị Hoàng Thị Thùy Linh - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Huế, các hoạt động trong năm học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và năng lực thích ứng với yêu cầu trong thời đại số của thiếu nhi thành phố.

Công tác chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp bộ Đội đã huy động nguồn lực xã hội hóa trao tặng khoảng 2.800 suất quà, 950 suất học bổng, 100 xe đạp cùng nhiều thiết bị học tập với tổng trị giá gần 1,9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thông qua các chương trình an sinh, toàn thành phố vận động khoảng 4,6 tỷ đồng để hỗ trợ hơn 12.500 lượt thiếu nhi, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, khuyết tật và vùng khó khăn.

Năm học qua cũng ghi nhận nhiều hoạt động giáo dục kỹ năng sống, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và phát huy quyền tham gia của trẻ em. Hơn 1.200 ý kiến, kiến nghị của thiếu nhi đã được tổng hợp, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Theo Hội đồng Đội TP. Huế, các hoạt động trong năm học qua được triển khai đồng bộ, thiết thực và sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đồng thời tạo môi trường để thiếu nhi phát triển về tri thức, kỹ năng, nhân cách và năng lực thích ứng với yêu cầu của thời đại số.