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Giới trẻ

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Thiếu nhi Thái Nguyên vui hội trăng rằm

Thanh Hiếu

TPO - Tối 19/9, hơn 1.000 thiếu nhi trên địa bàn phường Vạn Xuân và con em công nhân Công ty Samsung Thái Nguyên tham dự Đêm hội Trăng rằm “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”, cùng đón Trung thu trong không khí rộn ràng, ấm áp.

Tham dự chương trình có hơn 1.000 trẻ em trên địa bàn phường và con của em công nhân Công ty Samsung Thái Nguyên.

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Tiết mục văn nghệ của các em thiếu nhi tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Mai Anh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Thái Nguyên cho biết Trung thu là dịp để thiếu nhi vui chơi, sum vầy và đón nhận sự yêu thương, chăm lo của gia đình, cộng đồng.

Dịp Trung thu năm nay, Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên dành tặng 1.000 suất quà cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Tại chương trình hôm nay, Ban Tổ chức trao hơn 200 suất quà cho con em công nhân và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học tốt tại phường Vạn Xuân. Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự sẻ chia, động viên, giúp các em có thêm niềm vui, động lực học tập và thực hiện ước mơ.

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Chị Nguyễn Mai Anh - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại chương trình.

Chị Mai Anh cho biết, với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”, chương trình gửi gắm thông điệp về việc tạo môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện.

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Đại diện nhà tài trợ trao biểu trưng tài trợ cho Hội đồng Đội tỉnh Thái Nguyên.

Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh mong muốn các cấp, ngành, doanh nghiệp, nhà trường và gia đình tiếp tục quan tâm, chăm lo cho trẻ em, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn.

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Chị Phạm Thị Thu Hiền - Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên tặng quà các em thiếu nhi.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Vạn Xuân; đồng thời, trao 100 suất quà cho con em công nhân Công ty Samsung Thái Nguyên.

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Đại diện Ban tổ chức trao quà cho các em thiếu nhi
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Phường Vạn Xuân tổ chức diễn diễu mô hình đèn Trung Thu
Thanh Hiếu
#Thái Nguyên #Trung Thu #Quà tặng #Thiếu nhi #vị trí chiến lược gần nhà máy Samsung Thái Nguyên #Phường Vạn Xuân #Đêm hội trăng rằm

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