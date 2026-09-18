Ngày hội kết nối, tôn vinh nghị lực của thanh niên khuyết tật

TPO - Nhiều sản phẩm được giới thiệu tại Ngày hội "Tỏa sáng Nghị lực Việt" năm 2026 góp phần khẳng định năng lực, sự sáng tạo và những đóng góp thiết thực của người khuyết tật đối với gia đình, cộng đồng và xã hội.

Ngày 18/9, tại Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam (Hà Nội), Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam và Công ty TCP Việt Nam tổ chức Ngày hội “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2026.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Ngày hội "Tỏa sáng Nghị lực Việt".

﻿Ảnh: Xuân Tùng

Dự chương trình có anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Phạm Văn Thành - Chủ tịch Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam; bà Arjaree Suwangool - Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại Tập đoàn TCP.

Anh Lê Hải Long – Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh, thanh niên khuyết tật không chỉ là đối tượng cần được quan tâm, hỗ trợ mà còn là những người trẻ giàu ý chí, có năng lực, khát vọng và mong muốn đóng góp cho cộng đồng.

Ngày hội “Tỏa sáng Nghị lực Việt” là dịp tôn vinh những tấm gương vượt khó và quan trọng hơn, tạo không gian bình đẳng để các bạn gặp gỡ, trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm, tiếp cận việc làm, công nghệ, kiến thức khởi nghiệp và kết nối những nguồn lực thiết thực.

“Chúng tôi mong muốn mỗi hoạt động tại Ngày hội sẽ mở ra thêm một cơ hội; mỗi cuộc gặp gỡ sẽ tạo nên một kết nối; và mỗi câu chuyện được chia sẻ sẽ tiếp thêm niềm tin cho những người trẻ đang nỗ lực vươn lên”, anh Long nói.

Anh Lê Hải Long phát biểu khai mạc ngày hội. Ảnh: Xuân Tùng

Ngày hội diễn ra nhiều hoạt động thiết thực cho thanh niên khuyết tật như: Tư vấn việc làm, khởi nghiệp và chuyển đổi số; chia sẻ các mô hình khởi nghiệp; hoạt động trải nghiệm cùng người khuyết tật; khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe và trao quà cho thanh niên khuyết tật; hoạt động giao lưu nghệ thuật “Sắc màu Nghị lực” với chủ đề “Khát vọng cùng đất nước vươn mình”.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của Công ty TNHH Xã hội 3/12.

﻿Ảnh: Xuân Tùng

Trong không gian "Sắc màu Nghị lực" tại Ngày hội, gian hàng Công ty TNHH Xã hội 3/12 (Hà Nội) nổi bật với sản phẩm cờ đỏ sao vàng, cờ đỏ búa liềm... Đây là những sản phẩm được tạo nên từ đôi tay lành nghề của người khuyết tật.

Điều đặc biệt, ông Nguyễn Kim Khôi - Giám đốc Công ty TNHH Xã hội 3/12 cũng là gương nghị lực vượt lên nghịch cảnh, khi ông bị mất một chân trái và nửa bàn chân phải sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng. Từ những ngày đầu thành lập năm 2008 đến nay, công ty đã dạy nghề may cờ và tạo việc làm, thu nhập cho người khuyết tật.

Chia sẻ tại gian hàng, ông Khôi cho biết, sản phẩm chủ đạo mà công ty mang tới cho xã hội là cờ, trong đó có cờ của tất cả các quốc gia trên thế giới, cờ lễ, cờ hội và đặc biệt là cờ Tổ quốc. Hàng triệu lá cờ được những người thợ khuyết tật may ra luôn tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ và luôn được trân trọng nâng niu.

Sản phẩm thủ công của người khuyết tật được giới thiệu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Các đại biểu có dịp trải nghiệm làm tranh khắc gỗ. Ảnh: Xuân Tùng

Bên cạnh đó, Ngày hội đã giới thiệu nhiều sản phẩm thủ công do người khuyết tật; chia sẻ câu chuyện về lao động, sinh kế và sự tham gia của người khuyết tật trong cộng đồng; hoạt động trải nghiệm in tranh khắc gỗ; các ấn phẩm giới thiệu về hoạt động của người khuyết tật Hà Nội.

Tiết mục văn nghệ tại cuộc thi "Sắc màu Nghị lực". Ảnh: BTC