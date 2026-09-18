Trao sổ tiết kiệm gương thanh niên ‘Tỏa sáng Nghị lực Việt’ năm 2026

TPO - Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam gặp mặt và trao sổ tiết kiệm tới 26 gương tiêu biểu vượt nghịch cảnh và đóng góp tới cộng đồng "Tỏa sáng Nghị lực Việt" năm 2026.

Tối 17/9, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam phối hợp với công ty TCP Việt Nam tổ chức chương trình gặp mặt và trao sổ tiết kiệm đối với các gương thanh niên “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2026.

Dự chương trình có anh Lê Hải Long - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Phạm Văn Thành - Chủ tịch Hội Thanh niên khuyết tật Việt Nam.

Anh Lê Hải Long trao sổ tiết kiệm cho thanh niên khuyết tật nhận giải thưởng "Tỏa sáng Nghị lực Việt" năm 2026. Ảnh: K.Anh

Gương "Toả sáng Nghị lực Việt" năm nay là những người trẻ vượt qua nghịch cảnh, khiếm khuyết của cơ thể, trở thành sinh viên, vận động viên, nghệ sĩ, doanh nhân... để khẳng định giá trị bản thân và cống hiến tới cộng đồng.

Trong đó, có trường hợp chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Hà Nội) là người sáng lập doanh nghiệp xã hội, xây dựng không gian đọc, thư viện cộng đồng, hỗ trợ sinh kế cho hàng trăm người trong cả nước.

Còn chị Đặng Thị Oanh (Nghệ An) bị khuyết tật vận động hạng đặc biệt nặng. Chị phải ngồi xe lăn, lại trực tiếp làm mô hình chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học và hỗ trợ gần 100 hộ dân ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Chị còn kết nối kỹ thuật, huy động hơn 120 triệu đồng giúp nhiều hộ gia đình người khuyết tật khác phát triển chăn nuôi.

Mỗi gương thanh niên khuyết tật tiêu biểu “Toả sáng nghị lực Việt” 2026 được nhận một sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Ảnh: K.Anh

Xây dựng cộng đồng đoàn kết, sẻ chia, nghĩa tình

Theo anh Lê Hải Long - Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam, mỗi thanh niên khuyết tật được vinh danh không chỉ vượt qua nghịch cảnh của bản thân mà còn đóng góp xứng đáng cho xã hội thông qua các hoạt động học tập, rèn luyện và hỗ trợ cộng đồng.

Anh Long nhấn mạnh, Hội LHTN Việt Nam là tổ chức xã hội rộng rãi, để tập hợp đoàn kết tất cả tầng lớp thanh niên ở các khối đối tượng, từ thanh niên trường học, thanh niên lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, thanh niên đồng bào dân tộc thiểu số… và các anh, chị thanh niên khuyết tật. Sự đoàn kết giúp chúng ta cùng phát huy, thực hiện những sứ mệnh với đất nước trong kỷ nguyên mới tốt đẹp hơn.

Anh Lê Hải Long mong muốn mỗi thanh niên khuyết tật tiêu biểu tiếp tục là “ngọn lửa” truyền cảm hứng, giúp nhiều thanh niên khác có thêm cơ hội vươn lên. Ảnh: K.Anh

Theo anh Long, trong thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục có thêm những hoạt động đồng hành, hỗ trợ với thanh niên khuyết tật nói chung và các gương sau tuyên dương; tiếp sức hiện thực hoá ý tưởng, dự án khởi nghiệp của thanh niên khuyết tật.

Hội sẽ làm cầu nối để các thanh niên khuyết tật có cơ hội gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng mạng lưới hỗ trợ lẫn nhau, tạo nên một cộng đồng đoàn kết, sẻ chia, nhân ái, nghĩa tình.

Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam mong muốn các gương tiêu biểu "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm 2026 cùng gắn với cộng đồng, sẽ tiếp tục là “ngọn lửa” truyền cảm hứng, giúp đỡ nhiều thanh niên khác trên khắp cả nước có thêm cơ hội vươn lên.