Mỹ sẽ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bằng nghi lễ hiếm thấy

TPO - Một quan chức Mỹ xác nhận Tổng thống Donald Trump sẽ đích thân đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trên đường băng tại căn cứ liên hợp Andrews, khi ông tới Washington vào tuần tới. Đây là nghi thức đón tiếp hiếm thấy của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp lại nhau vào ngày 23/9. (Ảnh: AP)

Ông Trump sẽ tham dự lễ đón ông Tập tại căn cứ Andrews, nơi chuyên cơ của Chủ tịch Trung Quốc dự kiến hạ cánh vào khoảng 16 giờ ngày 23/9 (giờ địa phương). Tổng thống Mỹ gần như không bao giờ trực tiếp đón các nguyên thủ nước ngoài tại sân bay, mà thường chờ họ tại Nhà Trắng.

Cử chỉ này không hoàn toàn tương xứng với những gì ông Trump nhận được tại Bắc Kinh trong chuyến thăm cách đây tháng trước. Khi chiếc Không lực Một hạ cánh xuống sân bay quốc tế ở thủ đô Bắc Kinh ngày 13/5, ông Tập không ra tận đường băng.

Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Hàn Chính dẫn đầu lễ đón, cùng các đại sứ, quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao, đội danh dự, ban nhạc và các thanh niên vẫy cờ. Lễ đón chính thức dành cho ông Trump diễn ra ngày hôm sau, tại Đại lễ đường Nhân dân, với màn duyệt binh mà ông Trump sau đó mô tả là “đáng kinh ngạc”.

Việc một chủ tịch Trung Quốc đương nhiệm ra sân bay đón nguyên thủ nước ngoài vốn cũng khá hiếm. Ông Tập không có thói quen trực tiếp gặp các nhà lãnh đạo nước ngoài trên đường băng.

Washington sẽ kết hợp nghi thức đón tại sân bay với lễ đón cấp nhà nước đầy đủ. Hướng dẫn của Nhà Trắng dành cho báo chí cho biết, ông Trump sẽ chủ trì “lễ đón cấp nhà nước và chào mừng” dành cho ông Tập vào ngày 23/9.

Bãi đáp trực thăng bằng đá granite mới hoàn thành ở bãi cỏ phía nam Nhà Trắng đã được gấp rút hoàn thiện để phục vụ chuyến thăm. Tổng thống Trump từng nói ông muốn bãi đáp được hoàn thành kịp chuyến thăm của ông Tập.

Chuyến thăm lần này là để đáp lễ chuyến thăm cấp nhà nước của ông Trump tới Trung Quốc hồi tháng 5. Tại bữa tiệc ở Bắc Kinh ngày 14/5, ông Trump mời ông Tập và phu nhân Bành Lệ Viện tới Nhà Trắng vào ngày 24/9.

Sau khi đến Mỹ ngày 23/9, phần chính của cuộc hội đàm sẽ diễn ra ngày 24/9, và ông Tập sẽ rời Mỹ vào ngày 25/9 mà không tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York.

Ngày 24/9 dự kiến có các cuộc gặp song phương và quốc yến chào mừng nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Ngày 17/9, Đệ nhất phu nhân Melania Trump đăng video ngắn cho thấy công tác chuẩn bị bàn tiệc, kèm dòng chữ “TIỆC TỐI CẤP NHÀ NƯỚC TẠI NHÀ TRẮNG”, và cho biết mọi chi tiết đều được cân nhắc “dành cho những vị khách quý”.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Apple Tim Cook, CEO OpenAI Sam Altman và CEO Nvidia Jensen Huang nằm trong số các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ dự kiến sẽ tham dự quốc yến.

Bắc Kinh cũng đang tập hợp một đoàn doanh nghiệp riêng. Nhóm này dự kiến tương tự đoàn các CEO mà ông Trump đưa tới Bắc Kinh hồi tháng 5.

Báo South China Morning Post đưa tin, lãnh đạo hãng xe điện BYD và hãng thiết bị điện tử Xiaomi có khả năng sẽ tháp tùng ông Tập.

Trước thềm chuyến thăm, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc điện đàm hôm 17/9.

Theo thông cáo của phía Trung Quốc, hai bên tập trung vào các cuộc trao đổi cấp cao, chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của tiếp xúc giữa lãnh đạo hai nước, cũng như nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi. Hai bên cũng thảo luận về tình hình Trung Đông.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent dự kiến gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong vào cuối tuần này. Truyền thông Mỹ đưa tin cuộc gặp sẽ diễn ra tại New York.

Ông Bessent nói với Quốc hội rằng các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục trao đổi về thương mại, đất hiếm, các lệnh trừng phạt tài chính liên quan đến Iran và trí tuệ nhân tạo.