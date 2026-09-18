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Sức khỏe

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Tưởng chỉ đau ngực thoáng qua, cụ ông 72 tuổi được phát hiện động mạch vành gần như tắc

Anh Nhàn

TPO - Chỉ xuất hiện những cơn đau ngực thoáng qua, kèm mệt khi gắng sức, một cụ ông 72 tuổi không nghĩ động mạch vành đã hẹp nghiêm trọng. Khi đi kiểm tra, kết quả cho thấy có vị trí hẹp tới 95-98%.

Ngày 18/9, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ cho biết, bệnh nhân H.T.B. (72 tuổi, đặc khu Phú Quốc, An Giang) đến S.I.S. khám do xuất hiện tình trạng mệt khi đi nhanh, làm việc gấp và thỉnh thoảng đau nhói vùng ngực.

Theo ông B., những cơn khó chịu thường xuất hiện khi vận động và giảm khi nghỉ ngơi. “Khi chạy hoặc đi bộ nhanh, tôi cảm thấy rất mệt. Sau đó nghỉ ngơi sẽ khỏe. Thỉnh thoảng, ngực tôi nhói lên”, ông B. kể.

Nhận thấy sức khỏe có dấu hiệu bất thường, ông từ đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ để kiểm tra tim mạch.

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Ông H.T.B. (72 tuổi, đặc khu Phú Quốc, An Giang) thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ

Theo BS.CKII Nguyễn Mạnh Cường - Phó khoa Nội tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, người bệnh có biểu hiện đau ngực trái, kèm vã mồ hôi. Mỗi cơn đau kéo dài khoảng 10-20 phút và giảm khi nghỉ.

Tại bệnh viện, ông B. được kiểm tra bằng điện tâm đồ, siêu âm tim và chụp CTA mạch vành. Kết quả cho thấy nhiều nhánh động mạch nuôi tim bị hẹp. Trong đó, hai vị trí trên động mạch liên thất trước và nhánh động mạch liên thất sau hẹp tới 95-98%, một số nhánh khác hẹp khoảng 50-60%.

Các bác sĩ khuyến nghị bệnh nhân nhập viện để tiếp tục đánh giá và điều trị, nhưng ông B. cho rằng tình trạng chưa quá nghiêm trọng nên quyết định về nhà và dự định quay lại bệnh viện sau.

Chưa đầy một ngày sau, cơn đau ngực xuất hiện trở lại và nặng hơn. Người nhà nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện.

BS.CKII Nguyễn Mạnh Cường cho biết, ê-kíp tiến hành nong và đặt một stent phủ thuốc để tái thông mạch vành cho bệnh nhân B.. Sau can thiệp, tình trạng đau ngực, mệt và khó thở của người bệnh cải thiện rõ rệt.

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Hình ảnh trước và sau khi đặt stent để tái thông mạch vành cho bệnh nhân

Từ trường hợp trên, BS.CKII Nguyễn Mạnh Cường lưu ý người dân không nên chủ quan với những cơn đau hoặc khó chịu vùng ngực, nhất là khi xuất hiện lúc gắng sức và đi kèm mệt, khó thở, vã mồ hôi hoặc đau lan lên cổ, hàm, vai, cánh tay.

Theo bác sĩ, việc triệu chứng giảm hoặc hết đau không đồng nghĩa tình trạng bệnh đã an toàn. Khi phát hiện tổn thương mạch vành, người bệnh cần tuân thủ hướng dẫn điều trị và tái khám theo chỉ định.

Anh Nhàn
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