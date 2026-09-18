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Thế giới

Thủ tướng Thuỵ Điển bất ngờ từ chức

Bình Giang

TPO - Phe đối lập cánh tả của Thụy Điển vừa giành được thế đa số sít sao trong cuộc bầu cử quốc gia. Ngay sau đó, Thủ tướng Ulf Kristersson đăng bức thư trên mạng xã hội X, tuyên bố sẽ từ chức.

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Thủ tướng Thuỵ Điển Ulf Kristersson tuyên bố sẽ từ chức

Ngày 17/9, Cơ quan Bầu cử Thụy Điển cho biết 4 đảng đối lập đã giành được 176 trên tổng số 349 ghế trong Riksdag (Quốc hội Thụy Điển), sau cuộc bầu cử cuối tuần qua. Trong khi đó, 4 đảng tạo nên chính phủ do phe bảo thủ lãnh đạo chỉ giành được 173 ghế.

Ngay sau khi có kết quả kiểm phiếu, Thủ tướng theo đường lối trung hữu Ulf Kristersson đăng bức thư trên mạng xã hội X, tuyên bố ông sẽ từ chức người đứng đầu chính phủ.

Cựu Thủ tướng Magdalena Andersson - lãnh đạo phe đối lập phát biểu: "Người dân Thụy Điển đã bỏ phiếu cho một hướng đi mới của đất nước, bỏ phiếu cho sự gắn kết và chống lại sự chia rẽ".

Hiện chưa rõ chính phủ nào sẽ được thành lập để điều hành quốc gia thành viên mới nhất của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong 4 năm tới. Thụy Điển, quốc gia có khoảng 10,6 triệu dân, cũng là thành viên của Liên minh Châu Âu.

Bà Andersson hy vọng sẽ giành lại chức Thủ tướng mà bà đã đánh mất năm 2022. Đảng Dân chủ Xã hội (trung tả) của bà là đảng lớn nhất với 99 ghế, mặc dù đã mất 8 ghế so với trước đó.

Bà sẽ đối mặt với nhiệm vụ phức tạp để biến kết quả này thành một chính phủ thực thụ, giữa những căng thẳng nội bộ trong khối cánh tả.

Ông Kristersson từng để ngỏ khả năng trao ghế trong Nội các cho đảng Dân chủ Thụy Điển nếu liên minh cầm quyền giành chiến thắng. Tuy nhiên, đây lại là một cuộc bầu cử đáng thất vọng đối với đảng Dân chủ Thụy Điển; họ tụt xuống vị trí thứ 3 (sau đảng Ôn hòa của Thủ tướng sắp mãn nhiệm) với 62 ghế, ít hơn 11 ghế so với nhiệm kỳ quốc hội trước.

Bà Andersson đang đối mặt với nhiệm vụ giải quyết những bất đồng trong khối đối lập. Bất kỳ sự kết hợp nào vượt qua ranh giới phân chia truyền thống giữa cánh hữu và cánh tả cũng sẽ rất phức tạp. Tuy nhiên, tại Thụy Điển vẫn có sự đồng thuận chính trị rộng rãi về một số vấn đề lớn, chẳng hạn như việc ủng hộ Ukraine và quyết định gia nhập NATO.

Bình Giang
Theo AP
#Thuỵ Điển #Thủ tướng Thuỵ Điển #Từ chức

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