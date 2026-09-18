Hàng chục người nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì từ xe đẩy ở TPHCM

TPO - Khoảng 20 người có triệu chứng nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại một xe đẩy ở phường Lái Thiêu (TPHCM), cơ sở này bị tạm đình chỉ hoạt động.

Ngày 18/9, lãnh đạo UBND phường Lái Thiêu (TPHCM) thông tin, đơn vị vừa tạm đình chỉ hoạt động một cơ sở kinh doanh bánh mì có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

UBND phường Lái Thiêu đang phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TPHCM kiểm tra, xác minh và xử lý vụ việc.

Cơ sở kinh doanh bánh mì bị cơ quan chức năng phường Lái Thiêu tạm đình chỉ hoạt động để phục vụ xác minh, xử lý vụ việc. Ảnh: Nguyễn Tiến

Trước đó, ngày 16/9, nhiều người mua bánh mì tại một xe đẩy trên đường Nguyễn Văn Tiết (phường Lái Thiêu). Sau khi ăn, một số người xuất hiện các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nóng sốt và mệt mỏi.

Trong tối 16 và 17/9, khoảng 20 người đến các cơ sở y tế trên địa bàn phường Lái Thiêu điều trị với các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Anh P.Y SN 1998, ngụ TPHCM) cho biết chiều 16/9, anh mua một ổ bánh mì thập cẩm tại xe đẩy nói trên. Khoảng 2 giờ ngày hôm sau, anh bắt đầu đau bụng, tiêu chảy, chóng mặt và mệt mỏi.

Anh Y. đến Bệnh viện Quốc tế Becamex khám và được các bác sĩ chẩn đoán bị nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn. Một số trường hợp khác cũng phải đến cơ sở y tế với các triệu chứng tương tự.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng phường Lái Thiêu lập đoàn kiểm tra, xác minh vụ việc.

Theo báo cáo, cơ sở liên quan là xe đẩy bán xôi, bánh mì trước một quán cà phê, thuộc hộ kinh doanh lò bánh mì có trụ sở tại xã Hóc Môn, TPHCM.

Qua kiểm tra, cơ sở có giấy tờ liên quan đến an toàn thực phẩm nhưng một số điều kiện chưa đảm bảo, không lưu mẫu thực phẩm. Đoàn kiểm tra đã tạm đình chỉ hoạt động để phục vụ xác minh, xử lý.