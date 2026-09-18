Mỹ xem xét các thoả thuận với Nga trước khi chiến sự Ukraine kết thúc

TPO - Nhà Trắng đang xem xét khả năng đạt các thỏa thuận kinh tế và một số thỏa thuận khác với Nga ngay cả khi xung đột Ukraine chưa kết thúc.

Theo các nguồn tin được tờ New York Times trích dẫn, Nhà Trắng đang xem xét khả năng ký kết một số thỏa thuận kinh tế và các thỏa thuận khác với Nga trước khi chiến sự tại Ukraine kết thúc.

Theo ấn phẩm, Washington có thể đạt những thỏa thuận riêng với Moscow, bất kể hai bên có đạt được một thỏa thuận hòa bình toàn diện về Ukraine hay không.

Cách tiếp cận trên được cho là phản ánh mong muốn của Tổng thống Donald Trump trong việc vừa duy trì đàm phán với Điện Kremlin, vừa tìm kiếm cơ hội khôi phục quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Nga.

Các nguồn tin cho biết Nhà Trắng kỳ vọng hợp tác kinh tế có thể trở thành một trong những công cụ hỗ trợ tiến trình đàm phán. Những lĩnh vực đang được xem xét có thể bao gồm năng lượng, đầu tư và một số hoạt động kinh doanh khác giữa doanh nghiệp hai nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (bìa phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp gỡ tại Alaska năm ngoái. Ảnh: NYT

Tuy nhiên, trong chính quyền Mỹ vẫn tồn tại những quan điểm khác nhau về thời điểm và tốc độ thúc đẩy các thỏa thuận với Moscow. Một số quan chức cảnh báo rằng việc trao các lợi ích kinh tế cho Nga trước khi chiến sự kết thúc có thể làm giảm đòn bẩy của Washington trong các cuộc đàm phán.

Bất kỳ thỏa thuận kinh tế nào cũng sẽ phải tính đến hệ thống trừng phạt hiện hành của Mỹ đối với Nga. Một số biện pháp hạn chế vẫn đang có hiệu lực, trong khi Quốc hội Mỹ tiếp tục thúc đẩy các sáng kiến nhằm gia tăng sức ép lên lĩnh vực năng lượng và các nguồn thu của Nga.

Ngày 17/9, Điện Kremlin cảnh báo khả năng Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt có thể khiến các cuộc đàm phán chấm dứt chiến sự trở nên phức tạp hơn. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi những biện pháp này là "hành động không thân thiện" và cho rằng chúng có thể cản trở các nỗ lực ngoại giao.

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Trump nhiều lần cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự.

Sau cuộc điện đàm với ông Putin ngày 9/9, ông Trump mô tả cuộc trao đổi là "tuyệt vời" và cho rằng nhà lãnh đạo Nga muốn đạt được một thỏa thuận.

Tổng thống Trump cũng nói rằng ông muốn đạt được một thỏa thuận và hy vọng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng có mong muốn tương tự.

Tuy nhiên, các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến sự đến nay vẫn chưa đạt được bước đột phá đáng kể. Moscow tiếp tục duy trì các yêu cầu của mình, trong khi Kiev tìm kiếm những đảm bảo an ninh và các điều kiện nhằm ngăn nguy cơ xung đột tái diễn.

Trong bối cảnh đó, Washington đang theo đuổi hai hướng song song: tiếp tục gây sức ép kinh tế với Nga, đồng thời duy trì khả năng đàm phán và mở rộng hợp tác với Moscow trong tương lai.