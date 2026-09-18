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Thế giới

Tổng thống Nga Putin bỏ phiếu trực tuyến bầu Duma Quốc gia

Minh Hạnh

TPO - Hình ảnh do cơ quan báo chí Điện Kremlin công bố cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin đang ngồi trước máy tính tại văn phòng và thực hiện các thao tác bỏ phiếu.

Trong vài năm gần đây, Tổng thống Putin thường chọn bỏ phiếu từ xa. Năm 2024, ông cũng đã bỏ phiếu trực tuyến trong cuộc bầu cử tổng thống và bầu cử Hội đồng thành phố Mátxcơva.

Cuộc bỏ phiếu bầu Duma Quốc gia Nga (Hạ viện) diễn ra từ ngày 18 đến 20/9. Tổng cộng có 10 đảng tham gia tranh cử cho 450 ghế tại Duma Quốc gia.

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Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia bỏ phiếu trực tuyến. (Ảnh: Điện Kremlin)

Đây là lần đầu tiên cư dân tại các khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập (nhưng Ukraine không công nhận) - gồm Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk, cùng các tỉnh Kherson và Zaporozhye - tham gia bỏ phiếu.

Nhiều điểm bỏ phiếu cũng đã được lập ra tại các cơ quan ngoại giao Nga ở nước ngoài. Phuket, điểm đến ưa thích của du khách Nga, là tỉnh duy nhất tại Thái Lan tổ chức bỏ phiếu trong suốt ba ngày.

Trong khi đó, Đại sứ quán Nga tại Bangladesh cho biết hơn 3.500 người đã tham gia bỏ phiếu bầu cử Duma Quốc gia tại công trường xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Rooppur.

Bà Ella Pamfilova - Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương (CEC) - cho biết, hơn 1.200 quan sát viên quốc tế đến từ 133 quốc gia sẽ giám sát cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga.

Bà Pamfilova cũng cảnh báo, những kẻ lừa đảo đã lập ra các kênh Telegram giả mạo trông giống như kênh chính thức và đang lan truyền thông tin sai lệch về cuộc bỏ phiếu.

Trước đó, trong bài phát biểu gửi tới toàn dân vào ngày 16/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh rằng cuộc bầu cử tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật và đúng thời hạn quy định, bất chấp việc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt đang được tiến hành.

Minh Hạnh
Tass
#Tổng thống Nga Vladimir Putin #Duma Quốc gia Nga #bỏ phiếu trực tuyến #xung đột Nga - Ukraine

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