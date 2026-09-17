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Thế giới

Tổng thống Ukraine tung video vụ tấn công nhà máy lọc dầu, sân bay quân sự Nga

Minh Hạnh

TPO - Các máy bay không người lái (UAV) đã tấn công một số khu vực tại Nga trong đêm ngày 16, rạng sáng 17/9. Một căn cứ không quân ở Rostov-on-Don và một nhà máy lọc dầu ở Yaroslavl nằm trong số các mục tiêu bị tấn công.

Cảnh báo không kích đã được ban bố tại Rostov-on-Don trong đêm, sau đó người dân địa phương bắt đầu đăng tải hình ảnh về một đám cháy lớn.

Đám cháy được cho là đã bùng phát trong khuôn viên căn cứ không quân Rostov-on-Don-Centralny. Một trong những đám cháy xảy ra gần khu vực đỗ máy bay.

Cùng lúc đó, thành phố Yaroslavl của Nga bị tấn công bằng máy bay không người lái. Nhà máy lọc dầu địa phương Slavneft-YANOS đã trúng hỏa lực, dẫn đến một đám cháy lớn. Slavneft-YANOS là một trong những công ty lọc dầu lớn nhất của Nga. Công suất của nhà máy là khoảng 15 triệu tấn dầu/năm.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó thông báo, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 641 UAV của Ukraine trên không phận các khu vực của Nga, cũng như trên vùng biển Đen, biển Caspian và biển Azov trong đêm qua.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận, máy bay không người lái Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu tại Nga và một số máy bay tại sân bay ở Rostov, bao gồm một chiếc An-12, hai chiếc An-26 và ba trực thăng.

Đoạn video về các cuộc tấn công được Tổng thống Zelensky đăng tải. (Nguồn: Facebook)

Cũng trong đêm ngày 16, rạng sáng 17/9, quân đội Nga đã tấn công Ukraine bằng 157 máy bay không người lái, cùng các loại tên lửa chống hạm, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.

Lực lượng phòng không Ukraine đã đánh chặn 131 mục tiêu trên không.

Ngoài ra, các vụ trúng tên lửa và UAV đã được ghi nhận tại 36 địa điểm. Mảnh vỡ từ các mục tiêu bị bắn hạ đã rơi xuống 5 địa điểm.

Các quan chức Ukraine cho biết, đợt không kích của Nga đã làm hư hại nhiều tòa nhà tại thủ đô Kiev cũng như thành phố cảng Odesa bên bờ Biển Đen, cùng một số địa điểm khác.

Minh Hạnh
Pravda, Tass
#Nga #Ukraine #xung đột Nga Ukraine #nhà máy lọc dầu Nga #sân bay quân sự Nga #máy bay không người lái

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