Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cháy lớn tại chợ Kim Sơn ở Quảng Ninh, cột khói đen bốc cao hàng trăm mét

Hoàng Dương

TPO - Khoảng 8h, sáng 18/9, khu vực kinh doanh vải, quần áo tại chợ Kim Sơn, phường Mạo Khê (TP. Quảng Ninh), bất ngờ bốc cháy dữ dội. Cột khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng trăm mét.

Video: Hiện trường vụ cháy chợ Kim Sơn, phường Mạo Khê, TP. Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Mạo Khê cho biết, vụ cháy xảy ra khoảng 8h cùng ngày tại các ki-ốt kinh doanh vải, quần áo trong chợ Kim Sơn.

1000024962.jpg
Cột khói bốc cao hàng trăm mét.

Ngay khi nhận tin báo, phường Mạo Khê huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng và phương tiện tới hiện trường chữa cháy. Lực lượng chức năng triển khai khoanh vùng, tập trung khống chế, ngăn đám cháy lan sang các khu vực kinh doanh lân cận.

Theo ghi nhận tại hiện trường, khói đen dày đặc bao phủ một khu vực rộng. Nhiều tiểu thương và người dân tập trung bên ngoài chợ theo dõi vụ việc, trong khi lực lượng chức năng tổ chức tiếp cận khu vực cháy.

“Ngọn lửa bùng phát tại các ki-ốt bán vải, diện tích cháy khoảng 400m2. Rất đông lực lượng chức năng đã có mặt để khống chế, không cho ngọn lửa cháy lan sang khu vực khác”, ông Huy thông tin.

Đến thời điểm hiện tại (9h30) đám cháy cơ bản đã được khống chế, chưa ghi nhận thiệt hại về người. Lực lượng PCCC vẫn đang tiếp tục xử lý hiện trường.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng xác minh, thống kê.

Một số hình ảnh hiện trường vụ cháy:

1000024964.jpg
Người dân hiếu kỳ tập trung bên ngoài chợ Kim Sơn.
1000024967.jpg
Xe chữa cháy chuyên dụng được điều động ngay sau khi nhận được tin báo.
1000024965.jpg
Xe bê tông cũng được điều động để ngăn chặn đám cháy lan rộng.
1000024968.jpg
Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường.
1000024966.jpg
Xe chữa cháy và xe bê tông được điều động đến hiện trường.
Hoàng Dương
#chợ Kim Sơn #cháy lớn #Quảng Ninh #khói đen #cứu hỏa #hiện trường #đám cháy

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe