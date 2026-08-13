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Pháp luật

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Công an xác định nguyên nhân gây cháy chợ Biên Hòa

Văn Quân

TPO - Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ cháy được xác định là do sự cố chập điện bên trong 1 ki ốt tại tầng trệt của chợ Biên Hòa làm cháy vỏ dây điện rồi bắt cháy sang các hàng hóa rồi cháy lan sang các ki ốt bên cạnh.

Ngày 13/8, Công an TP.Đồng Nai thông tin, đơn vị vừa tổ chức họp rút kinh nghiệm công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, nhằm đánh giá toàn diện diễn biến vụ việc, công tác tiếp nhận, xử lý thông tin, huy động lực lượng, phương tiện và sự phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình chữa cháy tại vụ cháy xảy ra tại Trung tâm thương mại Biên Hòa (chợ Biên Hòa) vào tối 5/8/2026.

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Vụ cháy chợ Biên Hòa đêm 5/8

Theo Công an TP.Đồng Nai, đám cháy xảy ra vào khoảng 20 giờ 12 phút ngày 5/8/2026.

Đến 20 giờ 20 phút, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH mới tiếp nhận được tin báo về vụ cháy. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng khẩn trương triển khai phương tiện, lực lượng đến hiện trường; khoảng 20 giờ 30 phút, các lực lượng chữa cháy có mặt, tổ chức trinh sát, triển khai đội hình chữa cháy, khoanh vùng, khống chế đám cháy và ngăn cháy lan.

Tại cuộc họp, đại diện lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, các đơn vị Quân đội và Đội PCCC và CNCH chuyên ngành đã phân tích những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trong công tác phát hiện, báo cháy, tiếp nhận và truyền tin báo cháy; công tác tổ chức lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ; khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa lực lượng chuyên nghiệp với lực lượng cơ sở và các đơn vị liên quan.

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Hiện trường khu chợ Biên Hòa sau khi bị cháy

Tại cuộc họp, Công an TP.Đồng Nai thông tin thêm, qua điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ cháy được xác định là do sự cố chập điện bên trong 1 ki ốt tại tầng trệt của Thương mại Biên Hòa làm cháy vỏ dây điện rồi bắt cháy sang các hàng hóa (mây tre đan, đồ trang trí bằng lá khô…) rồi cháy lan sang các ki ốt bên cạnh.

Đại tá Trần Anh Sơn, Phó giám đốc Công an TP.Đồng Nai biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của các lực lượng tham gia chữa cháy đồng thời cũng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm từ vụ cháy, nhất là vấn đề tiếp nhận, truyền tin và xử lý thông tin báo cháy.

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Các ki - ốt tại khu chợ Biên Hòa tan hoang sau vụ cháy

Ông Sơn đề nghị cần được phân tích, đánh giá cụ thể khoảng thời gian từ khi đám cháy xảy ra đến khi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tiếp nhận tin báo và có mặt tại hiện trường để xác định những nguyên nhân khách quan, chủ quan, qua đó có giải pháp khắc phục, không để xảy ra tình trạng chậm trễ tương tự.

Ông Sơn yêu cầu khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức có liên quan, từ công tác quản lý, vận hành, bảo đảm an toàn PCCC, phát hiện và báo cháy đến trách nhiệm của các lực lượng trong quá trình xử lý sự cố; trường hợp phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu.

Vụ cháy chợ Biên Hòa vào đêm 5/8 không gây thiệt hại về người, nhiều ki - ốt, hàng hóa bị thiêu rụi, một gian thương mại bị ảnh hưởng có nguy cơ sập đã được TP.Đồng Nai yêu cầu tháo dỡ khẩn cấp.

Văn Quân
#Chợ Biên Hòa #Trấn Biên #Đồng Nai #Biên Hòa #Chia sẻ của nhân chứng trong vụ cháy chợ Biên Hòa đêm 5/8 #Cháy chợ Biên Hòa

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