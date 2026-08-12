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Pháp luật

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Hà Nội: Hàng xóm tố giác nhau sau vụ ẩu đả, cả 2 cùng lĩnh án tù

Hoàng An

TPO - Sau vụ xô xát, hai người hàng xóm ở Hà Nội cùng làm đơn gửi cơ quan công an đề nghị xử lý nhau. Tuy nhiên sau đó cả hai đều bị khởi tố, điều tra, xét xử và lần lượt bị tuyên phạt 9 năm tù và 1 năm tù.

Ngày 12/8, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lâm Ngọc Năm (SN 1968) mức án 9 năm tù về tội "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Tòa cũng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khả Kế (SN 1976, hàng xóm của Năm) mức án 1 năm tù về tội "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Cáo buộc xác định, Kế và Năm sống sát vách nhau. Khoảng 17h ngày 22/10/2025, gia đình chị Nguyễn Thị Th. (SN 1972, chị dâu ông Năm) tổ chức lễ cúng 49 ngày cho mẹ đẻ. Ông Năm có mặt để giúp làm cỗ, còn ông Kế đến nhà chị Th. chơi.

Tại đây, ông Năm và ông Kế xảy ra cự cãi, dẫn đến xô xát. Được mọi người can ngăn, hai ông ra về. Khi đi tới cổng nhà ông Năm, do còn bực tức ông Kế tiếp tục chửi bới khiến hai bên lời qua tiếng lại.

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Ảnh minh họa AI

Đỉnh điểm, ông Năm đấm 2 phát vào mặt ông Kế; ông Kế chạy vào nhà lấy dao ra chém nhưng ông Năm đỡ được.

Hai bên sau đó giằng co, vật lộn, tiếp tục lấy dao chém khiến ông Kế bị thương, tổn hại 7% sức khỏe.

Ngày 22/10/2025, vợ ông Kế có đơn trình báo công an, đề nghị giải quyết theo pháp luật. Ngày hôm sau, ông Năm cũng có đơn đề nghị xử lý ông Kế theo quy định.

Công an đã khởi tố bị can đối với cả hai ông. Quá trình điều tra, ông Kế không có yêu cầu về bồi thường dân sự, xin giảm nhẹ hình phạt cho ông Năm.

Hoàng An
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