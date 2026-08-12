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Nối thành công ‘cậu nhỏ’ không may bị gãy khi đang quan hệ

Nguyễn Thắng

TPO - Sau cú va chạm mạnh trong lúc quan hệ vợ chồng, người đàn ông 47 tuổi bị gãy dương vật. Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh số 1 đã khẩn trương phẫu thuật, lấy ra nhiều cục máu đông và xử lý tổn thương.

Theo Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, bệnh viện vừa phẫu thuật cấp cứu một trường hợp gãy dương vật trong lúc quan hệ tình dục. Trước đó, bệnh nhân (SN 1979) nhập viện trong tình trạng vùng sinh dục bầm tím, tụ máu lan rộng.

Trước đó vào buổi trưa, trong lúc quan hệ vợ chồng, dương vật của bệnh nhân không may bị trượt ra ngoài và va chạm mạnh, gây chấn thương. Ban đầu, vùng tụ máu còn nhỏ nên bệnh nhân theo dõi tại nhà.

Tuy nhiên, sau đó tình trạng sưng nề, bầm tím tăng nhanh và lan rộng vùng kín khiến bệnh nhân lo lắng, đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh số 1 thăm khám.

Qua kiểm tra lâm sàng và các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị gãy dương vật và cần được xử lý sớm nhằm hạn chế biến chứng, ảnh hưởng đến chức năng sinh dục về sau.

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Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 phẫu thuật cho bệnh nhân.

Bệnh nhân được cấp cứu nhanh chóng. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ lấy bỏ máu tụ, trong đó có nhiều cục máu đông, đồng thời phục hồi phần tổn thương ở dương vật. Ca phẫu thuật diễn ra trong khoảng 30 phút.

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, tình trạng sưng nề bộ phận sinh dục giảm. Dự kiến bệnh nhân có thể xuất viện vào ngày 14/8.

Theo các bác sĩ, gãy dương vật là chấn thương cần được xử trí kịp thời. Bác sĩ khuyến cáo khi gặp chấn thương vùng sinh dục, người bệnh cần đến cơ sở y tế thăm khám sớm. Không nên tự xử lý hoặc chờ đợi vài ngày với hy vọng tình trạng sẽ tự cải thiện.

Việc đến cơ sở y tế có chuyên môn để được chẩn đoán và điều trị kịp thời giúp hạn chế nguy cơ biến chứng, bảo vệ chức năng sinh dục về sau.

Nguyễn Thắng
#Chấn thương gãy dương vật do quan hệ tình dục #Xử lý cấp cứu và phẫu thuật chấn thương sinh dục #Hướng dẫn xử trí chấn thương vùng sinh dục #Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1

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