Từ ranh giới sinh tử đến lựa chọn chăm sóc sức khỏe chủ động

Hơn một thập kỷ đứng giữa ranh giới sinh - tử của những ca bệnh tim mạch nặng giúp ThS.BS.CKII. Nguyễn Thị Thanh Hà hiểu giá trị của việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, cũng như ngăn chặn nguy cơ mắc bệnh từ đầu. Chính hành trình ấy cũng đưa chị đến một lựa chọn khác: đồng hành cùng người dân từ khi họ còn khỏe.

ThS.BS.CKII. Nguyễn Thị Thanh Hà - Phó Giám đốc Trung tâm Ningen Dock Bernard Healthcare

“Bệnh nhân là người thầy của bác sĩ”

Có những món quà chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng đủ để người nhận nhớ suốt một đời.

Với ThS.BS.CKII. Nguyễn Thị Thanh Hà - Phó Giám đốc Trung tâm Ningen Dock Bernard Healthcare, đó là một túi cà chua được một bệnh nhân người dân tộc ở Đắk Lắk mang xuống Bệnh viện Chợ Rẫy sau ca mổ tim thành công.

Nhiều năm đã trôi qua, nữ bác sĩ vẫn nhớ như in buổi chiều hôm ấy.

Người đàn ông mắc bệnh van tim nặng, gia cảnh khó khăn, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Ông nhiều lần xin về vì không đủ tiền điều trị. Chị và đồng nghiệp vừa động viên, vừa tìm nguồn hỗ trợ để người bệnh được thay van tim.

Ít lâu sau khi được thay van tim, ông trở lại tái khám, mang theo một túi cà chua hái từ rẫy nhà để cảm ơn những người đã giúp mình có thêm cơ hội sống.

"Đó là món quà nhỏ nhưng khiến tôi hiểu rằng điều quý nhất không phải vật chất, mà là người bệnh còn nhớ đến mình, vì những việc giá trị mà mình mang lại cho bệnh nhân từ cái nghề mà mình đã chọn" - chị kể.

Chính từ những khoảnh khắc bình dị ấy, tình yêu nghề trong nữ bác sĩ lớn dần theo năm tháng.

Ít ai biết, chị đến với ngành y khá tình cờ. Là học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học, chị được tuyển thẳng vào Đại học Y Dược TPHCM.

Không có những câu chuyện "ước mơ khoác áo blouse trắng từ nhỏ", cũng không có một lời hứa hẹn lãng mạn với nghề y. Quyết định theo học chủ yếu đến từ niềm vui được tuyển thẳng và sự động viên của gia đình. Thế nhưng, sáu năm học đại học đã thay đổi tất cả.

Từ những buổi học lâm sàng nghiêm khắc, những người thầy tận tụy, đến sự kiên nhẫn của người bệnh dành cho lớp sinh viên còn non kinh nghiệm, tất cả đã bồi đắp tình yêu nghề.

"Bệnh nhân cũng là người thầy của mình" - chị nói.

Ra trường năm 2006, bác sĩ trẻ Nguyễn Thị Thanh Hà bén duyên với Khoa Hồi sức - Phẫu thuật Tim, Bệnh viện Chợ Rẫy – nơi chị gắn bó suốt hơn 12 năm sau đó.

"Tôi rất thích tim mạch. Nhưng để được làm đúng chuyên ngành mình yêu thích lúc đó không hề dễ. Có lẽ nghề đã chọn mình" - chị tâm sự.

Suốt hơn một thập kỷ, từ phòng tiền phẫu đến phòng hồi sức tim mạch, chị đã cùng đồng nghiệp miệt mài giành giật sự sống cho những ca bệnh nặng.

ThS.BS.CKII. Nguyễn Thị Thanh Hà tham gia hội chẩn tại Bernard Healthcare

Học cách giữ người ta khỏe

Nếu những năm tháng ở Bệnh viện Chợ Rẫy giúp Nguyễn Thị Thanh Hà trở thành một bác sĩ tim mạch vững chuyên môn, thì cũng chính quãng thời gian ấy khiến chị nhiều lần tự hỏi: liệu có cách nào để người bệnh không phải chờ đến khi trái tim đã tổn thương mới tìm đến bác sĩ?

Câu hỏi ấy càng lớn dần. Đúng lúc ấy, một lời mời bất ngờ đã mở ra một ngã rẽ đưa chị đến với Ningen Dock. Ban đầu chị không biết Ningen Dock là gì, chỉ hình dung đó là mô hình khám sức khỏe của Nhật Bản.

Bước sang Ningen Dock cũng đồng nghĩa với việc học thêm nhiều hơn với nhiều chuyên ngành tổng quát khác Từ tư duy khám sức khỏe toàn diện, kỹ năng tư vấn, đến đọc hình ảnh, tất cả đều được đào tạo bài bản theo mô hình của Nhật Bản. Những chuyến học tập hằng năm tại Nhật giúp chị hiểu sâu hơn triết lý y học dự phòng - phát hiện nguy cơ từ khi con người còn khỏe.

" Điều khó nhất là giúp một người đang khỏe hiểu vì sao họ cần có thay đổi lối sống ngay từ hôm nay" - chị chia sẻ.

Trong quá trình làm nghề, chị từng có nhiều bệnh nhân nhờ phát hiện sớm mà được điều trị khỏi bệnh kịp thời. Trong đó, có ca bệnh nhân nam đến khám sức khỏe trước khi kết hôn. Không có bất kỳ triệu chứng nào, nhưng kết quả phát hiện khối u thận hơn 3cm. Hay ca một nữ bệnh nhân khác được phát hiện ung thư phổi giai đoạn sớm nhờ tầm soát định kỳ. Cả hai ca đều được phẫu thuật kịp thời và không phải hóa trị hay xạ trị.

"Điều khiến tôi vui không phải vì phát hiện ra bệnh, mà vì phát hiện đủ sớm để người bệnh còn rất nhiều cơ hội để điều trị khỏi bệnh" – chị trải lòng.

ThS.BS.CKII. Nguyễn Thị Thanh Hà giải thích kết quả cho bệnh nhân khám Ningen Dock

Sau nhiều năm gắn bó với mô hình Ningen Dock, điều thay đổi lớn nhất ở BS.CKII. Nguyễn Thị Thanh Hà không chỉ là chuyên môn, mà còn là cách nhìn về sức khỏe. Theo chị, y học không chỉ bắt đầu khi một người cầm toa thuốc trên tay, mà từ những lựa chọn rất nhỏ mỗi ngày như ăn uống hợp lý, vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc và chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Đó cũng là triết lý mà Bernard Healthcare đang theo đuổi khi quy tụ đội ngũ bác sĩ nhiều kinh nghiệm từ các bệnh viện tuyến cuối, cùng phát triển mô hình chăm sóc sức khỏe dự phòng theo chuẩn Ningen Dock của Nhật Bản. Không chỉ tập trung điều trị bệnh, mô hình này hướng đến phát hiện sớm nguy cơ, giúp mỗi người có thêm cơ hội điều chỉnh lối sống trước khi bệnh tật thực sự xuất hiện.

Nhìn lại chặng đường đã đi qua, từ cô học sinh được tuyển thẳng vào trường y, nữ bác sĩ tim mạch của Bệnh viện Chợ Rẫy đến người đồng hành cùng hàng ngàn người trên hành trình chăm sóc sức khỏe chủ động, BS. Nguyễn Thị Thanh Hà vẫn giữ nguyên niềm tin giản dị của mình.

Rằng, thành công của một người thầy thuốc không chỉ được đo bằng những ca bệnh được cứu sống, mà đôi khi còn nằm ở những ca bệnh... không bao giờ phải xảy ra.