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Sức khỏe

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Thờ ơ với tăng huyết áp, cô gái 27 tuổi bị nhồi máu cơ tim

Anh Nhàn

TPO - Từng có tiền sử tăng huyết áp nhưng không theo dõi và điều trị thường xuyên, cô gái 27 tuổi bất ngờ nhập viện trong tình trạng đau nghẹn ngực nhiều, khó thở và được xác định nhồi máu cơ tim cấp.

Ngày 12/8, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức (TPHCM) cho biết đang điều trị cho một nữ bệnh nhân 27 tuổi, nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau nghẹn ngực nhiều, kèm khó thở.

Người bệnh có tiền sử tăng huyết áp nhưng không theo dõi và điều trị thường xuyên. Bệnh nhân được làm điện tâm đồ, xét nghiệm men tim và siêu âm tim. Kết quả cho thấy cô gái bị nhồi máu cơ tim cấp, cần chụp động mạch vành và can thiệp cấp cứu.

Kết quả chụp động mạch vành cho thấy một nhánh động mạch vành chính bị hẹp nặng, làm giảm đáng kể dòng máu nuôi cơ tim. Các bác sĩ sau đó đã tiến hành can thiệp và đặt stent để tái thông mạch vành cho bệnh nhân.

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Bệnh nhân được thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức. Ảnh: BVCC.

Theo BS.CKII Trần Nhân Nghĩa - Khoa Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, sau khi được đặt stent, tình trạng bệnh nhân ổn định, hết đau ngực và khó thở. Người bệnh tiếp tục được theo dõi, điều trị và kiểm soát các yếu tố nguy cơ tim mạch.

Bác sĩ Nghĩa cho biết, nhồi máu cơ tim không chỉ xảy ra ở người lớn tuổi mà vẫn có thể gặp ở người trẻ. Căn bệnh này xảy ra khi mạch máu đưa máu đến tim bị tắc hoặc giảm dòng chảy đột ngột. Khi đó, một phần cơ tim không được cung cấp đủ máu và oxy.

"Nếu không được xử trí kịp thời, vùng cơ tim bị thiếu máu có thể bị tổn thương nặng, thậm chí gây suy tim, rối loạn nhịp tim, sốc tim hoặc tử vong", bác sĩ Nghĩa nói.

Bác sĩ Nghĩa thông tin thêm, ở người trẻ, nguyên nhân gây nhồi máu cơ tim không chỉ có xơ vữa động mạch vành. Tùy từng trường hợp, bác sĩ có thể xem xét các nguyên nhân khác như co thắt động mạch vành, bóc tách động mạch vành tự phát, tình trạng tăng đông hoặc bất thường mạch vành. Với bệnh nhân 27 tuổi này, tiền sử tăng huyết áp nhưng không được theo dõi và điều trị đều đặn là một yếu tố nguy cơ tim mạch đáng lưu ý.

Trong nhồi máu cơ tim, càng tái thông mạch vành sớm thì càng có cơ hội bảo vệ phần cơ tim chưa bị tổn thương. Nếu để tình trạng thiếu máu kéo dài, vùng cơ tim bị tổn thương có thể rộng hơn, làm tăng nguy cơ biến chứng và ảnh hưởng đến hoạt động của tim về sau.

Bác sĩ Nghĩa khuyến cáo người trẻ không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu như đau, tức hoặc cảm giác nặng ngực, đau lan lên cổ, hàm, vai hoặc cánh tay, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn, hồi hộp, choáng váng hoặc mệt bất thường.

Đặc biệt, nếu đau ngực xuất hiện đột ngột, kéo dài hoặc đi kèm khó thở, người bệnh cần đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu tim mạch càng sớm càng tốt.

Anh Nhàn
#nhồi máu cơ tim ở người trẻ tuổi #can thiệp đặt stent mạch vành #nguy cơ tăng huyết áp không kiểm soát #triệu chứng cảnh báo đau ngực #tầm quan trọng cấp cứu kịp thời

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