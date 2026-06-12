Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Trắng đêm xem World Cup, coi chừng nhồi máu cơ tim, đột quỵ

Vân Sơn

TPO - Phía sau niềm vui bóng đá là những nguy cơ sức khỏe không thể xem nhẹ khi nhiều người thức trắng đêm, sử dụng rượu bia và trải qua những cung bậc cảm xúc hưng phấn, cực đoan trong suốt mùa giải.

Ngày 12/6, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, TS.BS Châu Đỗ Trường Sơn, Phó trưởng khoa Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết số ca nhồi máu cơ tim cấp đang có xu hướng tăng đáng lo ngại. Nếu trước đây bệnh viện tiếp nhận trung bình khoảng 7 ca mỗi tuần thì trong hai tuần gần đây con số này đã tăng lên khoảng 12 ca mỗi tuần, tương đương mức tăng 42%.

tim-mach.jpg
Số ca bệnh nhồi máu cơ tim cấp có xu hướng tăng vọt tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định

Đáng chú ý, nhồi máu cơ tim không còn là căn bệnh của người cao tuổi. Hiện khoảng 38% bệnh nhân nhập viện vì nhồi máu cơ tim cấp là người dưới 50 tuổi. Bệnh viện từng tiếp nhận trường hợp bệnh nhân mới 33 tuổi bị nhồi máu cơ tim dù không hút thuốc lá, không tăng huyết áp hay đái tháo đường.

Theo TS.BS Võ Hồng Minh Công, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115, mùa World cup năm nay diễn ra 72 trận đấu với mật độ dày đặc. Nhiều người có thói quen thức khuya liên tục để theo dõi các trận đấu diễn ra vào rạng sáng theo giờ Việt Nam.

“Thức khuya, ăn uống thất thường sẽ làm thay đổi nhịp sinh học của cơ thể. Đây là yếu tố thúc đẩy tăng huyết áp, ảnh hưởng hệ mạch máu, làm tăng nguy cơ đột quỵ não và nhồi máu cơ tim” - TS.BS Minh Công cảnh báo.

Theo TS.BS Minh Công, không chỉ thiếu ngủ, những cảm xúc mạnh trong quá trình theo dõi bóng đá cũng có thể trở thành yếu tố kích hoạt các biến cố tim mạch. Sự hồi hộp, căng thẳng, tức giận hoặc thất vọng khi đội bóng yêu thích thi đấu không như kỳ vọng có thể khiến huyết áp tăng đột ngột, làm tăng nguy cơ xảy ra các tai biến nguy hiểm.

dsc07099.jpg
Bác sĩ khuyến cáo cộng đồng cần chủ động bảo vệ sức khỏe và chỉ nên lựa chọn những trận đấu hấp dẫn để theo dõi

Một yếu tố khác thường xuất hiện trong mùa bóng đá là thói quen ăn khuya, uống bia rượu và hút thuốc lá. Những yếu tố này kết hợp với tình trạng thiếu ngủ kéo dài tạo thành “bộ ba nguy hiểm” đối với hệ tim mạch.

Các bác sĩ cho biết, người có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, bệnh mạch vành hoặc tiền sử đột quỵ cần đặc biệt thận trọng. Không ít trường hợp vì mải theo dõi trận đấu mà quên uống thuốc hoặc bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo của cơ thể.

Để giảm nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe trong mùa bóng đá, TS.BS Minh Công khuyến cáo người hâm mộ nên chọn lọc những trận đấu thực sự yêu thích thay vì cố gắng theo dõi toàn bộ giải đấu. Người dân nên ngủ sớm từ một đến hai giờ trước khi trận đấu diễn ra để hạn chế tình trạng thiếu ngủ kéo dài.

Bên cạnh đó, cần hạn chế sử dụng rượu bia, tránh ăn quá no vào ban đêm, duy trì việc uống thuốc đầy đủ đối với người có bệnh nền và dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý giữa các trận đấu.

Các chuyên gia cũng lưu ý người dân không nên chủ quan khi xuất hiện các dấu hiệu như đau ngực, khó thở, hồi hộp kéo dài, vã mồ hôi lạnh hoặc đau lan lên cổ, hàm, vai và tay trái. Đây có thể là những triệu chứng sớm của nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ.

“Thời gian là cơ tim”, TS.BS Trường Sơn nhấn mạnh. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, người bệnh cần đến cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi cấp cứu ngay lập tức. Việc chậm trễ chỉ vài giờ có thể khiến cơ tim bị tổn thương không hồi phục, thậm chí đánh đổi bằng tính mạng.

World Cup là ngày hội của người hâm mộ bóng đá, nhưng niềm vui chiến thắng sẽ không còn ý nghĩa nếu sức khỏe bị đánh đổi. Các chuyên gia tim mạch khuyến cáo người hâm mộ nếu phải xem các trận diễn ra lúc rạng sáng, nên ngủ trước từ 1-2 giờ để giảm tác động của tình trạng thiếu ngủ. Trong quá trình xem bóng đá, cần hạn chế sử dụng bia rượu, thuốc lá, nước tăng lực và tránh ăn quá no vào ban đêm. Những người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh mạch vành hoặc rối loạn mỡ máu phải duy trì uống thuốc đúng chỉ định, không tự ý bỏ thuốc vì mải theo dõi trận đấu.

Vân Sơn
#Nguy cơ sức khỏe từ xem bóng đá đêm khuya #Tăng ca nhồi máu cơ tim mùa World Cup #Ảnh hưởng tâm lý và sinh học khi theo dõi bóng đá #Lời khuyên phòng tránh đột quỵ và nhồi máu tim #Nguy cơ bệnh tim mạch từ thói quen xấu mùa giải

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe