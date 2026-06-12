Kiến tạo dưỡng chất lành từ nền tảng đậu nành gần 3 thập kỷ

Từ nền tảng và thế mạnh vốn có trong ngành hàng sữa đậu nành, Vinasoy từng bước chuyển mình sang một vai trò mới lớn hơn trong hệ sinh thái dinh dưỡng thực vật. Kiến tạo dưỡng chất lành bằng khoa học, sự thấu hiểu và vai trò dẫn dắt ngành hàng - những giá trị mà Vinasoy tạo nên được người tiêu dùng và cả cộng đồng chuyên môn quốc tế ghi nhận.

Gần 3 thập kỷ chuyên tâm với dưỡng chất lành

Gần 30 năm trước, khi thị trường còn chưa thực sự nhìn thấy tiềm năng của đậu nành, Vinasoy đã chọn đi trên một con đường riêng: chuyên tâm nghiên cứu và khai thác giá trị dinh dưỡng của loại hạt quen thuộc gắn bó với người Việt từ bao đời nay.

Sự chuyên tâm ấy đã góp phần đưa nhãn hàng Fami trở thành thương hiệu sữa đậu nành quốc dân, hiện diện trong hàng triệu gia đình Việt Nam và vươn ra nhiều thị trường quốc tế. Quan trọng hơn, gần 30 năm phát triển đã giúp Vinasoy tích lũy nền tảng chuyên môn sâu rộng về đậu nành và dinh dưỡng thực vật. Chính nền tảng cốt lõi này tạo cơ sở để doanh nghiệp mở rộng từ chuyên gia đậu nành sang hệ sinh thái dinh dưỡng thực vật rộng lớn hơn.

Khi xu hướng dinh dưỡng thực vật ngày càng phát triển trên toàn cầu, người tiêu dùng mong muốn tiếp cận nhiều nguồn dưỡng chất đa dạng hơn từ các loại hạt khác nhau. Nắm bắt sự thay đổi đó, Vinasoy từng bước mở rộng từ chuyên gia đậu nành sang hệ sinh thái dinh dưỡng thực vật, phát triển các dòng sữa hạt với nhãn hàng Veyo và tiên phong nghiên cứu thành công sữa hạt lên men và đưa ra thị trường lần đầu tiên tại Việt Nam.

Vinasoy đã trở thành thương hiệu quen thuộc và đáng tin cậy của hàng triệu người tiêu dùng Việt.

Ba năng lực cốt lõi tạo nên bước chuyển mình của Vinasoy

Để thực hiện mục tiêu kiến tạo dưỡng chất lành từ đậu nành và hạt, Vinasoy xây dựng lợi thế cạnh tranh dựa trên ba năng lực cốt lõi: thấu hiểu người tiêu dùng, khoa học công nghệ và khả năng dẫn dắt ngành hàng.

Thấu hiểu người tiêu dùng Việt Nam

Mọi đổi mới của Vinasoy đều bắt nguồn từ việc lắng nghe và thấu hiểu người tiêu dùng, để tạo ra các sản phẩm vừa giàu giá trị dinh dưỡng, vừa thơm ngon, an toàn và tiện lợi, phù hợp với cuộc sống hiện đại.

Những sản phẩm như sữa hạt Veyo Yến Mạch, Veyo 5 loại hạt cao cấp hay sữa đậu nành Fami Go đã khẳng định cho nỗ lực của Vinasoy trong việc kết hợp hài hòa giữa dưỡng chất lành từ thực vật và trải nghiệm thưởng thức thơm ngon, phù hợp với người tiêu dùng Việt. Đặc biệt là thành công của sữa hạt Veyo Smarty – sản phẩm dành cho trẻ em vừa xuất sắc giành vị trí Quán quân Plant-Based Taste Awards 2025 tại Mỹ. Sản phẩm đã được đánh giá cao bởi cả hội đồng chuyên môn và người tiêu dùng. Đây là một trong những hạng mục có tiêu chí đánh giá khắt khe nhất của ngành.

Với sữa hạt Veyo Smarty, việc thưởng thức sữa hạt đã trở thành niềm vui thích mỗi ngày của các bạn nhỏ.

Chuyển sự chuyên tâm và thấu hiểu ngành hàng thành sản phẩm

Sự chuyên tâm và thấu hiểu ngành hàng, thấu hiểu người tiêu dùng là nền tảng kết hợp cùng khoa học và làm chủ công nghệ giúp Vinasoy chuyển hóa những hiểu biết đó thành sản phẩm có giá trị thực tiễn.

Trong nhiều năm qua, Vinasoy liên tục đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, hợp tác với các tổ chức khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước, đồng thời làm chủ công nghệ hiện đại nhằm bảo toàn tối đa giá trị tự nhiên của đậu nành và các loại hạt. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn đầu tư cho toàn bộ chuỗi giá trị từ chọn tạo giống đậu nành, xây dựng vùng nguyên liệu, làm chủ công nghệ chế biến đến quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Minh chứng tiêu biểu là Fami Green Soy – sản phẩm được vinh danh tại Plant-Based Innovation Awards 2024 ở hạng mục Technology Innovation (Đổi mới công nghệ). Điểm nổi bật của sản phẩm đến từ việc sử dụng giống độc quyền không biến đổi gen do Vinasoy chọn tạo và làm chủ công nghệ nghiền nguyên hạt tiên tiến từ Châu Âu, giúp giữ trọn vẹn tinh hoa dưỡng chất lành vốn có trong hạt đậu nành như đạm thực vật, xơ tự nhiên, Omega 3-6-9… mà vẫn sánh mượt thơm ngon. Đây cũng là một ví dụ cho triết lý mà Vinasoy theo đuổi: làm chủ công nghệ để bảo toàn và nâng tầm những dưỡng chất lành tự nhiên vốn có của thực vật.

Công nghệ và R&D là một trong những năng lực cốt lõi giúp Vinasoy tiến xa trong vai trò thương hiệu kiến tạo dưỡng chất lành từ đậu nành và hạt.

Nâng cao niềm tin cộng đồng về dinh dưỡng thực vật

Vinasoy là doanh nghiệp duy nhất ở Việt Nam sở hữu trung tâm nghiên cứu chuyên sâu về đậu nành (Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Đậu nành Vinasoy - VSAC), đồng thời duy trì hợp tác với các chuyên gia, nhà khoa học và tổ chức chuyên môn trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy nghiên cứu, chia sẻ tri thức và lan tỏa những hiểu biết đúng đắn về vai trò của dinh dưỡng thực vật đối với sức khỏe cộng đồng.

Nỗ lực này được thể hiện qua nhiều chương trình truyền thông và giáo dục cộng đồng trong nhiều năm qua. Nổi bật là chiến dịch “Đậu nành thôi mà, tốt cả trăm phần, cân bằng cuộc sống” của nhãn hàng Fami, được trao giải Best Marketing/Partnership Campaign tại World Plant-Based Innovation Awards 2025.

Thành công của chiến dịch đến từ việc chuyển tải những kiến thức dinh dưỡng vốn mang tính chuyên môn thành những thông điệp gần gũi, dễ hiểu và dễ áp dụng trong cuộc sống hằng ngày, qua đó góp phần nâng cao nhận thức và niềm tin của người tiêu dùng đối với dinh dưỡng thực vật.

Vinasoy tạo ra nhiều đổi thay tích cực trong suy nghĩ của người dùng về dinh dưỡng thực vật với các chiến dịch truyền thông có chiều sâu.

Kiến tạo và dẫn dắt tương lai của ngành dinh dưỡng thực vật

Từ nghiên cứu chọn tạo giống, phát triển vùng nguyên liệu, làm chủ công nghệ đến mở rộng hệ dinh dưỡng từ thực vật, Vinasoy đang từng bước xây dựng những giá trị mới cho ngành hàng. Đây vừa là định hướng phát triển của doanh nghiệp, vừa là khát vọng góp phần dẫn dắt tương lai ngành dinh dưỡng thực vật tại Việt Nam, nơi những giá trị dưỡng chất lành từ tự nhiên trở thành lựa chọn phổ biến hơn mỗi ngày vì sức khỏe con người và sự phát triển bền vững.

Gần 30 năm chuyên tâm với dinh dưỡng thực vật đã giúp Vinasoy xây dựng nền tảng chuyên môn, làm chủ công nghệ và xây dựng hệ sinh thái đủ vững chắc để bước sang một giai đoạn phát triển mới. Nếu trước đây là hành trình nâng tầm giá trị hạt đậu nành, thì hôm nay Vinasoy hướng tới mục tiêu lớn hơn: kiến tạo dưỡng chất lành từ đậu nành và hạt cho người Việt.