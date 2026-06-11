Bộ đôi Tã quần cao cấp Bobby Organic Day & Sleep Well: Giải pháp chăm sóc trọn vẹn suốt 24 giờ cho bé yêu

Bộ đôi tã quần cao cấp Bobby Organic Day & Sleep Well mang đến trải nghiệm chăm sóc bé an tâm, tiện lợi, xứng tầm tiêu chuẩn của dòng sản phẩm cao cấp.

Nhu cầu tìm kiếm những sản phẩm organic đang trở nên phổ biến, bởi ba mẹ ngày càng chú trọng đến yếu tố tự nhiên, lành tính trong việc hỗ trợ chăm sóc làn da mỏng manh và nhạy cảm của trẻ. Hiểu được nhu cầu đó, nhãn hàng Bobby thuộc Công ty Cổ phần Diana Unicharm nghiên cứu và cho ra mắt dòng sản phẩm Bobby Organic với hai sản phẩm: Tã quần Cao cấp Bobby Organic và Tã quần Cao cấp Bobby Organic Sleep-Well

Bộ đôi tã quần cao cấp Bobby Organic Day & Sleep Well có gì vượt trội?

Tã quần Cao cấp Bobby Organic:

- Bề mặt chứa sợi Cotton tự nhiên và bổ sung 3 loại dầu dưỡng da: Olive, jojoba và gạo, hỗ trợ chăm sóc dịu nhẹ cho làn da bé

- Công nghệ lõi ép siêu mỏng (Compressed-Core Technology), tã mỏng nhẹ nhưng thấm hút đều, không lo dày cộm, khó chịu

- Hệ thun chân mềm ngăn tràn chất lỏng

- Lưới thoáng khí vùng lưng giúp ngăn ngừa hầm, bí

Tã quần Cao cấp Bobby Organic Sleep Well:

- Bề mặt chứa sợi Cotton tự nhiên và bổ sung 3 loại dầu dưỡng da: Olive, jojoba và gạo, hỗ trợ chăm sóc dịu nhẹ cho làn da bé

- Khả năng thấm hút vượt trội lên đến 12 giờ, luôn khô thoáng dù bé tè nhiều

- Công nghệ rãnh thấm kép giúp chất lỏng dàn đều, khả năng thấm hút siêu tốc

- Hệ thun chân mềm ngăn tràn bên hiệu quả

- Chỉ thị ướt thông minh giúp ba mẹ dễ dàng nhận biết thời điểm thay tã

Tã quần Cao cấp Bobby Organic: Dịu êm chuẩn cao cấp, khô thoáng trọn ngày dài

Tã quần cao cấp Bobby Organic Day được thiết kế để mang lại trải nghiệm an toàn, lành tính, siêu êm ái cho làn da của bé. Sản phẩm sở hữu bề mặt organic chứa sợi cotton tự nhiên, mềm mại, an toàn, lành tính giúp hạn chế ma sát với da. Bề mặt tã bổ sung 3 loại dầu: Olive, Jojoba và Gạo giúp da bé luôn ẩm mượt.

Với công nghệ ép lõi siêu mỏng (Compressed-Core Technology), Tã quần Cao cấp Bobby Organic tuy mỏng nhẹ nhưng vẫn có khả năng thấm hút vượt trội, dàn đều chất lỏng, không lo tã bị vón cục, đảm bảo tã luôn gọn nhẹ sau khi sử dụng.

Sản phẩm còn được tích hợp các tính năng khác như: Vách chống tràn 2 lớp ngăn không cho chất lỏng tràn ra ngoài; Lưới thoáng khí vùng lưng ngăn ngừa hầm bí và Chỉ thị ướt giúp ba mẹ dễ dàng quan sát thời điểm cần thay tã cho bé yêu.

Tã quần Cao cấp Bobby Organic Sleep Well: Giải pháp tã đêm cho bé ngủ sâu trọn vẹn

Tã quần Cao cấp Bobby Organic Sleep Well ra đời để vỗ về giấc ngủ đêm của mỗi em bé. Bên cảnh bề mặt chứa sợi Cotton tự nhiên và bổ sung 3 loại dầu dưỡng da hỗ trợ chăm sóc dịu nhẹ cho làn da bé, Bobby Organic Sleep Well tập trung vào khả năng thấm hút tối ưu lên tới hơn 12 tiếng. Lõi tã được thiết kế đặc biệt nhờ công nghệ rãnh thấm kép giúp thấm hút nhanh, dàn đều và khóa chặt chất lỏng sâu bên trong, giữ bề mặt luôn khô ráo suốt đêm.

Hệ thun chân mềm với thiết kế 2 lớp, co giãn tốt, ôm sát cơ thể bé, không gây hằn da và giúp ngăn tràn bên hiệu quả. Với chỉ thị ướt tiện lợi, ba mẹ có thể dễ dàng nhận biết thời điểm cần thay tã. Bé có giấc ngủ ngon suốt đêm không bị gián đoạn mà ba mẹ cũng chẳng còn thấp thỏm lo con bị tràn, ướt tã giữa đêm.

Bộ đôi Tã quần Cao cấp Bobby Organic & Sleep Well mang đến sự bảo vệ toàn diện, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của bé từ vui chơi năng động ban ngày đến giấc ngủ sâu không gián đoạn ban đêm, xứng đáng trở thành lựa chọn ưu tiên của những bà mẹ hiện đại, tinh tế khi tìm kiếm điều tốt lành nhất từ thiên nhiên cho con.

Hiện sản phẩm đã có mặt rộng rãi tại hệ thống các cửa hàng mẹ và bé, siêu thị trên toàn quốc. Đặc biệt, ba mẹ có thể dễ dàng đặt mua tại các gian hàng chính hãng trên các sàn TMĐT để nhận thêm nhiều ưu đãi hấp dẫn.