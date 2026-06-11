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Bí thư phường Nha Trang làm Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa

Phùng Quang

TPO - Ông Tạ Hồng Quang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nha Trang, được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Chiều 11/6, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Cụ thể:

Điều động, bổ nhiệm ông Tạ Hồng Quang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nha Trang, giữ chức vụ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Bổ nhiệm ông Lê Hoàng Triều - Phó Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa, giữ chức Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa.

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Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Tạ Hồng Quang (thứ 2 bên trái ảnh) và ông Lê Hoàng Triều (thứ 3 bên phải ảnh).

Hội nghị cũng công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về việc bổ nhiệm ông Phạm Hoài Trung - Phụ trách HĐTV Tổng công ty Khánh Việt, giữ chức Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Khánh Việt.

​Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa, chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, đồng thời đề nghị mỗi cán bộ cần xác định rõ vinh dự và trách nhiệm của mình, tiếp tục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng; nhanh chóng tiếp cận và bắt tay ngay vào công việc.

Bên cạnh đó, cần nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động của cơ quan, đơn vị chung sức, đồng lòng quyết tâm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao.

Phùng Quang
#Tỉnh ủy Khánh Hòa #công tác cán bộ #Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa #Tổng công ty Khánh Việt

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