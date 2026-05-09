Khánh Hòa điều động, bổ nhiệm 14 cán bộ chủ chốt

TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm và chỉ định 14 cán bộ giữ các vị trí lãnh đạo, quản lý tại nhiều cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Sáng 9/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Cụ thể, ông Nguyễn Văn Hòa - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Bà Võ Thị Thu Hương - Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng có các quyết định điều động, chỉ định cán bộ. Cụ thể, ông Trần Văn Châu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bắc Cam Ranh được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cam Lâm nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Nguyễn Đức Tân - Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Tây Nha Trang nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Diên Khánh.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, chỉ định, bổ nhiệm chức vụ mới.

Ông Phan Văn Cường - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Cam Hiệp nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Cam Lâm. Bà Trần Thị Tú Viên - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Diên Lạc nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hội nghị cũng công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phan Anh Hào - Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh giữ chức Thư ký Bí thư Tỉnh ủy. Điều động ông Trần Việt Trung - Bí thư Đảng ủy phường Tây Nha Trang được điều động đến công tác tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh từ ngày 15/5/2026 để giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Trung Dũng - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh cũng được điều động đến công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Lê Văn Hoan - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cam Hiệp cũng được điều động đến công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.

Nhiều cán bộ chủ chốt tỉnh Khánh Hòa được điều động, chỉ định giữ chức vụ mới.

Bên cạnh đó, ông Trần Ngọc Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phước Dinh được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đông Hải nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Huỳnh Phương Nam - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đông Hải được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Sơn nhiệm kỳ 2025 - 2030 kể từ ngày 15/5/2026.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Theo đó, bà Thái Thị Lệ Hằng - Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa được điều động đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở. Ông Nguyễn Văn Vinh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh được điều động đến Ban Quản lý Khu Kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, giữ chức Phó Trưởng ban. Thời hạn bổ nhiệm các chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 15/5/2026.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường chúc mừng các cán bộ được trao quyết định, đồng thời nhấn mạnh đây đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ thực tiễn, có năng lực và tinh thần trách nhiệm cao. Ông đề nghị các cán bộ nhanh chóng tiếp cận công việc, xây dựng đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò lãnh đạo; đồng thời nâng cao năng lực quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo năng lực điều hành.

Bà Thái Thị Lệ Hằng – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ và thay mặt các cán bộ vừa được trao quyết định, bà Thái Thị Lệ Hằng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã lĩnh hội, tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Xuân Trường. “Chúng tôi luôn nhận thức rõ nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phải đổi mới tư duy và hành động quyết liệt để góp phần hoàn thành tốt mục tiêu các Nghị quyết, trong đó có mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Và trên hết, là những người con của Khánh Hòa, chúng tôi phải cống hiến nhiều hơn, làm được nhiều điều hơn nữa để xây dựng quê hương mình ngày càng phát triển”, bà Hằng bày tỏ.