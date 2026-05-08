Mỗi ngày Hà Nội phát sinh khoảng 8.500 tấn chất thải rắn sinh hoạt

Ngày 8/5, tại Hà Nội, tọa đàm Quản lý chất thải rắn và vệ sinh môi trường trong đô thị xanh, thông minh do Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) phối hợp với Viện Nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng tổ chức đã thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp môi trường.

Cùng với quá trình đô thị hóa nhanh, quy mô dân số tăng mạnh và nhu cầu tiêu dùng ngày càng lớn, thành phố Hà Nội đang đứng trước áp lực rất lớn về quản lý chất thải rắn sinh hoạt và duy trì vệ sinh môi trường. Theo thống kê được đưa ra tại tọa đàm, với quy mô dân số khoảng 8,8 triệu người, mỗi ngày Thủ đô phát sinh khoảng 8.500 tấn chất thải rắn sinh hoạt, trong đó khoảng 7.600 tấn được thu gom, vận chuyển và xử lý tập trung.

Tỷ lệ thu gom rác thải hiện đạt mức cao, khu vực đô thị đạt 100%, khu vực nông thôn đạt khoảng 98%. Đây là kết quả thể hiện nỗ lực rất lớn của thành phố trong bối cảnh địa bàn rộng, mật độ dân cư cao, lượng rác phát sinh ngày càng phức tạp. Tuy nhiên, phía sau những con số tích cực ấy vẫn còn không ít “điểm nghẽn” cần tháo gỡ.

Tuy nhiên, công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở Hà Nội vẫn tồn tại nhiều bất cập mang tính cấu trúc. Tình trạng điểm tập kết rác hở, nước rỉ rác, mùi hôi tại các khu trung chuyển vẫn xuất hiện ở nhiều nơi, việc phân loại rác tại nguồn triển khai chưa đồng bộ, phương tiện thu gom ở một số khu vực còn thủ công, hạ tầng tái chế, xử lý chưa theo kịp tốc độ phát sinh chất thải.

Nhiều chuyên gia nhận định nếu tiếp tục duy trì mô hình “thu gom - vận chuyển - chôn lấp” truyền thống, các đô thị lớn sẽ khó đạt được mục tiêu phát triển xanh và giảm phát thải. Bởi vậy, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là xử lý rác hiệu quả hơn mà còn phải chuyển đổi toàn diện mô hình quản lý theo hướng hiện đại, thông minh và tuần hoàn.

Tại tọa đàm, Phó Tổng giám đốc URENCO Nguyễn Thanh Sơn cho rằng quản lý chất thải rắn sinh hoạt và vệ sinh công cộng cần được xác định là cấu phần quan trọng của hạ tầng đô thị xanh - thông minh. Theo đó, các điểm tập kết, trạm trung chuyển, cơ sở tái chế, xử lý và phục hồi tài nguyên cần được tích hợp ngay trong quy hoạch đô thị.

Ông Nguyễn Thanh Sơn nhấn mạnh muốn xây dựng đô thị xanh thì phải thay đổi tư duy quản lý rác thải theo chuỗi giá trị tổng hợp. Trong đó, phân loại tại nguồn là nền tảng, thu gom, vận chuyển xanh là điều kiện vận hành, xử lý hiện đại là giải pháp giảm chôn lấp, còn cơ chế tài chính và chính sách kinh tế xanh là động lực thúc đẩy toàn hệ thống.

Không chỉ dừng ở khâu xử lý cuối cùng, các đại biểu dự tọa đàm cho rằng chất thải cần được nhìn nhận như một nguồn tài nguyên có thể tái chế, tái sử dụng và tái tạo năng lượng. Đây cũng là xu hướng tất yếu mà nhiều quốc gia đang triển khai trong chiến lược phát triển kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải carbon.

Việc “xanh hóa” phương tiện vệ sinh môi trường cũng được xem là nhiệm vụ quan trọng. Thành phố định hướng từng bước thay thế phương tiện thủ công bằng xe cơ giới hiện đại, ưu tiên sử dụng xe điện chuyên dùng và phương tiện đạt tiêu chuẩn khí thải cao nhằm giảm phát thải khí nhà kính.

Nhiều ý kiến tại tọa đàm đánh giá cơ giới hóa không chỉ giúp nâng cao hiệu quả thu gom, giảm chi phí vận hành mà còn góp phần thay đổi diện mạo đô thị, hạn chế tình trạng rác tồn đọng và giảm tác động tiêu cực tới môi trường sống của người dân.