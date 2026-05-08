Thế giới

Mỹ rà soát hàng loạt lãnh sự quán Mexico giữa căng thẳng

Bình Giang

TPO - Bộ Ngoại giao Mỹ đã bắt đầu tiến hành cuộc rà soát đối với hơn 50 lãnh sự quán Mexico đang hoạt động tại Mỹ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mexico và Mỹ đang căng thẳng, và có thể dẫn tới việc đóng cửa một số cơ quan ngoại giao.

img-1342.jpg
Hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump trên nền quốc kỳ Mexico. Ảnh: Reuters

“Từ trước đến nay, Bộ Ngoại giao luôn rà soát mọi khía cạnh trong quan hệ đối ngoại của Mỹ nhằm bảo đảm chúng phù hợp với chương trình nghị sự ‘Nước Mỹ trên hết’ của tổng thống và thúc đẩy lợi ích của Mỹ”, ông Dylan Johnson, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề công chúng toàn cầu, cho biết ngày 7/5.

Bộ Ngoại giao Mexico chưa đưa ra phản hồi về đề nghị bình luận.

Người Mexico hiện là cộng đồng nhập cư lớn nhất tại Mỹ, với ít nhất 37 triệu người gốc Mexico sinh sống tại nước này tính đến năm 2021, theo phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Pew dựa trên Khảo sát Cộng đồng Mỹ của Cục Điều tra Dân số Mỹ.

Do Mỹ và Mexico có chung đường biên giới phía nam, Mexico đã tạo dựng mạng lưới lãnh sự rộng lớn tại Mỹ. Các cơ quan này cung cấp nhiều dịch vụ cho người dân, bao gồm hỗ trợ pháp lý.

Việc một quốc gia sở tại đóng cửa các lãnh sự quán thường phản ánh quan hệ ngoại giao căng thẳng với nước chủ quản. Năm 2020, Bộ Ngoại giao Mỹ yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston, bang Texas, sau khi cáo buộc Bắc Kinh tiến hành hoạt động gián điệp.

Quan hệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum khá căng thẳng kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng năm ngoái.

Tháng trước, hai quan chức Mỹ thiệt mạng trong một vụ tai nạn ô tô ở Mexico, khiến quan hệ song phương càng căng thẳng. Các nguồn tin cho biết hai người này là sĩ quan của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Tổng thống Sheinbaum cũng nhiều lần lên tiếng bảo vệ quyền lợi của người Mexico tại Mỹ, sau khi một số công dân Mexico thiệt mạng trong các chiến dịch chống nhập cư tại nước này.

Reuters
