Vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong: Cặp tình nhân khai thường xuyên đánh đập, bỏ đói bé gái nhiều ngày

TPO - Theo cơ quan Công an, trước khi bé gái 4 tuổi bị mẹ đẻ và bạn trai bạo hành dẫn đến tử vong, nạn nhân thường xuyên bị đánh đập, thậm chí bỏ đói nhiều ngày.

Hai đối tượng Tâm, Hiệp. Ảnh: CAHN

Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị tử vong, xảy ra ngày 3/5, tại đường Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, thường trú tại xã Thanh Lâm, tỉnh Ninh Bình) về tội "Giết người".

Đồng thời, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ xử lý Bàn Thị Tâm (SN 2006, thường trú tại xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang) - mẹ đẻ nạn nhân theo quy định.

Theo điều tra, Nguyễn Minh Hiệp và Bàn Thị Tâm sinh sống với nhau như vợ chồng và thuê trọ tại đường Nguyễn Khả Trạc, phường Phú Diễn, TP Hà Nội từ tháng 3/2026 đến nay. Ở cùng nhà có cháu H (SN 2022, là con riêng của Tâm) và anh trai của Hiệp cùng người yêu.

​Chiều ngày 3/5, Hiệp và Tâm đi chơi về thì thấy cháu H chuẩn bị lấy bánh, kẹo ra ăn. Cho rằng cháu ăn vụng nên Tâm đã lấy dép đánh liên tiếp nhiều lần vào vùng đầu và mặt cháu.

Đánh xong Tâm bắt cháu H đứng góc nhà thì thấy cháu đi vệ sinh nên Tâm dùng tay đánh vào mặt rồi bảo cháu vào tắm. Khi thấy cháu H đang nghịch trong nhà vệ sinh, Hiệp chửi rồi dùng chân kẹp chặt ở má cháu, lấy vòi hoa sen xịt liên tục vào khu vực miệng và mũi của cháu.

Thấy Hiệp xịt nhưng Tâm không nói gì và đi ra ngoài. Một lúc sau thấy cháu không gào khóc giãy giụa nữa thì Hiệp đi ra ngoài. Sau đó cháu H được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện E và tử vong.

Theo cơ quan Công an, quá trình đấu tranh Hiệp và Tâm còn khai nhận thường xuyên bạo hành, đánh đập cháu H, thậm chí bỏ đói nhiều ngày.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng.