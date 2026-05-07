Tàu chở dầu Iran cố vượt vòng phong tỏa, quân đội Mỹ lập tức nổ súng

TPO - Quân đội Mỹ đã nổ súng và vô hiệu hóa một tàu chở dầu treo cờ Iran ở Vịnh Oman, sau khi Tổng thống Donald Trump dọa sẽ nối lại chiến dịch ném bom trừ khi Tehran đồng ý chấm dứt chiến tranh theo các điều khoản của thỏa thuận.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, tàu chở dầu không tải, được xác định là M/T Hasna, đang cố gắng đi về phía một cảng của Iran hôm 6/5, vi phạm lệnh phong tỏa hải quân của Washington.

Lệnh phong tỏa hải quân vẫn còn hiệu lực, bất chấp quyết định đột ngột của Tổng thống Mỹ Trump một ngày trước đó về việc tạm dừng "Dự án Tự do", một chiến dịch quân sự nhằm hộ tống các tàu thương mại qua eo biển Hormuz.

Lực lượng Mỹ đã đưa ra nhiều cảnh báo trước khi một chiếc F/A-18 Super Hornet cất cánh từ tàu sân bay USS Abraham Lincoln và bắn nhiều phát đạn pháo 20mm vào tàu M/T Hasna, ngăn nó tiếp tục tiến về phía Iran, theo CENTCOM.

Cuộc tấn công diễn ra ngay sau khi Tổng thống Trump đưa ra tối hậu thư mới cho Tehran, cảnh báo rằng xung đột sẽ chỉ kết thúc nếu Iran chấp nhận các điều khoản mà hai bên đã thỏa thuận.

"Nếu họ không đồng ý, các cuộc tấn công sẽ được nối lại, và thật đáng buồn, nó sẽ ở mức độ và cường độ cao hơn nhiều so với trước đây", ông viết trên Truth Social.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn lạc quan, rằng có "cơ hội rất lớn" để cuộc chiến có thể kết thúc trước chuyến đi dự kiến ​​của ông tới Trung Quốc. Nếu không, Mỹ sẽ "quay trở lại ném bom dữ dội".

Theo các nguồn tin của Axios, Washington và Tehran được cho là đang tiến gần đến một bản ghi nhớ gồm 14 điểm, nhằm chấm dứt chiến tranh và mở ra thời gian 30 ngày để đàm phán chi tiết hơn. Khung đề xuất được cho là bao gồm việc Iran tạm ngừng làm giàu uranium, tăng cường thanh tra, Mỹ dỡ bỏ dần các lệnh trừng phạt, giải phóng các khoản tiền bị đóng băng của Iran và nới lỏng dần các hạn chế về vận chuyển.

Một nguồn tin của RT tại Pakistan cho biết tiến trình hòa bình vẫn “khá chậm”, với một số vấn đề vẫn đang được thảo luận.

Tehran vẫn chưa chính thức phản hồi đề xuất của Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết văn bản vẫn đang được xem xét. Ông cảnh báo rằng các cuộc đàm phán cần “thiện chí” thay vì “áp đặt”, “lừa dối”, hoặc “cưỡng ép”.

Ông Abolfazl Shekarchi, người phát ngôn của Lực lượng Vũ trang Iran, cũng cho biết nếu Washington sử dụng các cuộc đàm phán làm vỏ bọc cho các hành động gây hấn tiếp theo, Iran sẽ đáp trả dứt khoát và giáng cho Mỹ một “thất bại ê chề”.