Ngoại trưởng Mỹ Rubio đến Vatican gặp Giáo hoàng Leo

TPO - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ gặp Giáo hoàng Leo XIV tại Vatican trong ngày 7/5, giữa những căng thẳng sau nhiều lần Tổng thống Donald Trump bày tỏ việc không hài lòng với người đứng đầu giáo hội Công giáo.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trong cuộc gặp Giáo hoàng Leo XIV năm 2025. (Ảnh: Reuters)

Ông Rubio dự kiến đến Điện Tông tòa Vatican vào khoảng 11h15 trưa 7/5. Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa Giáo hoàng Leo XIV và một thành viên nội các Mỹ trong gần 1 năm qua.

Cuộc gặp kín dự kiến kéo dài khoảng nửa giờ, sau đó ông Rubio sẽ hội đàm với Ngoại trưởng Toà thánh Vatican - Hồng y Pietro Parolin.

Ông Trump bày tỏ việc không hài lòng sau khi vị giáo hoàng đầu tiên mang quốc tịch Mỹ chỉ trích mạnh mẽ cuộc chiến của Mỹ và Israel với Iran, cũng như các chính sách chống nhập cư cứng rắn của chính quyền Mỹ.

Trong những tuần gần đây, Tổng thống Trump liên tục đưa ra phát biểu công kích giáo hoàng theo cách chưa từng có, gây ra phản ứng gay gắt từ các lãnh đạo Cơ đốc giáo thuộc nhiều khuynh hướng chính trị khác nhau.

Đầu tuần này, Tổng thống Trump cáo buộc Giáo hoàng Leo XIV ủng hộ Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cho rằng Giáo hoàng Leo đang “đặt nhiều người Công giáo vào tình thế nguy hiểm” khi phản đối cuộc chiến.

Đáp lại, Giáo hoàng Leo nói với các phóng viên rằng ông chỉ đang truyền tải thông điệp hòa bình của Kitô giáo. Giáo hoàng cũng bác bỏ mạnh mẽ quan điểm cho rằng ông ủng hộ vũ khí hạt nhân - điều mà Giáo hội Công giáo xem là phi đạo đức.

“​Sứ mệnh của Giáo hội là rao giảng Phúc âm, là truyền bá hòa bình. Giáo hội đã lên tiếng phản đối mọi loại vũ khí hạt nhân trong nhiều năm qua, điều đó không có gì phải nghi ngờ”, giáo hoàng nói.

Giáo hoàng Leo XIV ngày càng lên tiếng mạnh mẽ về các vấn đề của thế giới.

Trong chuyến công du 4 nước châu Phi tháng trước, ông gay gắt chỉ trích xu hướng lãnh đạo toàn cầu hiện nay và cho rằng thế giới đang “bị tàn phá bởi một nhóm nhỏ các nhà độc tài”, dù sau đó nói rằng phát biểu này không nhằm trực tiếp vào ông Trump.

Ngoại trưởng Rubio và Phó Tổng thống JD Vance đều là người Công giáo. Hai người từng gặp Giáo hoàng Leo cách đây 1 năm, sau khi tham dự thánh lễ nhậm chức của ông.

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 5/5, Ngoại trưởng Rubio cho biết ông dự kiến sẽ thảo luận với giáo hoàng về Cuba và các vấn đề về tôn giáo trên toàn thế giới.

Ông Rubio tới Rome mà không có phóng viên nào đi cùng trên chuyên cơ - điều khá bất thường đối với một ngoại trưởng Mỹ.

Ngày 5/5, Đại sứ Mỹ bên cạnh Tòa thánh Brian Burch nói với báo giới rằng cuộc trao đổi giữa Giáo hoàng Leo và quan chức nội các Mỹ có khả năng sẽ “thẳng thắn”.

Trong chuyến thăm Rome kéo dài 2 ngày, ông Rubio dự kiến sẽ gặp Thủ tướng Ý Giorgia Meloni vào ngày 8/5. Nữ thủ tướng Ý đã lên tiếng bảo vệ Giáo hoàng Leo sau những chỉ trích của Tổng thống Trump. Bộ trưởng Quốc phòng Ý cũng cho rằng cuộc chiến tại Iran đang gây rủi ro cho vai trò lãnh đạo của Mỹ.