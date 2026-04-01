Tổng thống Mỹ Trump dự kiến thời điểm dừng xung đột với Iran, Giáo hoàng Leo kêu gọi tìm lối thoát

TPO - Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ có thể kết thúc chiến dịch quân sự với Iran trong vòng 2 - 3 tuần tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

“Chúng ta đã có thay đổi chế độ. Nhưng thay đổi chế độ không phải là mục tiêu của tôi. Tôi chỉ có một mục tiêu: Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân, và mục tiêu đó đã đạt được. Họ sẽ không có vũ khí hạt nhân. Nhưng chúng ta vẫn đang hoàn tất công việc, và tôi nghĩ trong khoảng 2 tuần, có thể thêm vài ngày nữa, chúng ta sẽ xong. Chúng tôi muốn loại bỏ toàn bộ những gì họ có”, Tổng thống Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục ngày 31/3 (giờ Mỹ).

Tổng thống Mỹ cũng cho biết chiến sự có thể kết thúc sớm hơn nếu đạt được thỏa thuận.

“Có khả năng chúng ta sẽ có một thỏa thuận vì họ muốn thỏa thuận. Họ muốn thỏa thuận còn hơn tôi. Nhưng trong một khoảng thời gian khá ngắn, chúng ta sẽ kết thúc”, ông nói.

Tổng thống Trump bày tỏ lạc quan về các cuộc đàm phán, cho rằng phía Iran hiện “hợp lý hơn nhiều”.

Ông Trump cũng nhắc lại rằng việc mở lại eo biển Hormuz không phải trách nhiệm của Mỹ, mà là của các nước khác.

“Nếu Pháp hay quốc gia nào khác muốn lấy dầu hoặc khí đốt, họ cứ đi qua eo biển Hormuz và tự bảo vệ mình. Những gì xảy ra ở eo biển đó, chúng tôi sẽ không liên quan”, ông nói.

Tổng thống Trump cho rằng giá xăng tại Mỹ sẽ nhanh chóng giảm sau khi chiến dịch tại Iran kết thúc.

“Tôi chỉ cần rời khỏi Iran, và chúng tôi sẽ làm điều đó rất sớm, và giá sẽ giảm mạnh”, ông nói với các phóng viên khi được hỏi về kế hoạch hạ giá xăng.

Hiện giá xăng trung bình tại Mỹ đã lên tới 4 USD/gallon - mức cao nhất kể từ năm 2022.

Ông cũng đề cập đến đà tăng của thị trường chứng khoán, cho rằng có hai lý do: “Chúng ta là một quốc gia an toàn” và đã có “thay đổi chế độ” tại Iran.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc kết thúc chiến tranh không đồng nghĩa với việc giá xăng giảm ngay lập tức.

“Có một điều là giá xăng tăng như tên lửa nhưng giảm như lông vũ”, nhà phân tích dầu mỏ độc lập Tom Kloza nhận định.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin Tổng thống Masoud Pezeshkian tuyên bố nước này sẵn sàng chấm dứt chiến sự nếu có bảo đảm sẽ không bị tấn công lần nữa.

“Chúng tôi chưa bao giờ tìm kiếm căng thẳng hay chiến tranh, và có quyết tâm cần thiết để kết thúc cuộc chiến này nếu các điều kiện cần được đáp ứng, đặc biệt là những bảo đảm để ngăn chặn hành động gây hấn tái diễn”, ông nói.

Thông tin này được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Pezeshkian và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa. Iran chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) vì chưa lên án mạnh mẽ cuộc chiến do Mỹ và Israel tiến hành.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết hiện Tehran chưa đàm phán trực tiếp với Mỹ, dù đã nhận được các thông điệp từ chính quyền Tổng thống Trump.

Giáo hoàng kêu gọi tìm lối thoát

Giáo hoàng Leo XIV bày tỏ hy vọng Tổng thống Trump đang tìm kiếm một “lối thoát” để chấm dứt chiến tranh.

“Tôi hy vọng ông ấy đang tìm cách giảm bớt bạo lực và các cuộc ném bom, điều sẽ góp phần đáng kể vào việc giảm hận thù đang gia tăng ở Trung Đông và trên thế giới”, Giáo hoàng phát biểu ngày 31/3.

Ông cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo quay lại bàn đàm phán: “Hãy tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề. Hãy tìm cách giảm bớt bạo lực mà chúng ta đang thúc đẩy, để hòa bình, đặc biệt trong dịp Lễ Phục sinh, có thể ngự trị trong trái tim mỗi người”, ông nói.

Từ khi trở thành Giáo hoàng vào tháng 5/2025, ông thường xuyên lên tiếng phản đối chiến tranh, kêu gọi đối thoại và hòa giải.