Trung Quốc - Pakistan kêu gọi 'ngừng bắn ngay lập tức', thúc đẩy đàm phán hòa bình về xung đột Iran

TPO - Trung Quốc và Pakistan kêu gọi "ngừng bắn ngay lập tức", đồng thời thúc đẩy đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột đang leo thang tại Iran, sau cuộc gặp cấp cao giữa hai nước diễn ra tại Bắc Kinh.

Trong tuyên bố chung được đưa ra hôm thứ Ba (31/3), Bộ Ngoại giao hai nước nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt mọi hành động thù địch, đồng thời kêu gọi các bên liên quan nỗ lực tối đa để ngăn chặn xung đột lan rộng. Hai bên cũng đề nghị đảm bảo an toàn cho tàu thương mại, tàu dân sự và thủy thủ đoàn đang hoạt động tại eo biển Hormuz.

"Trung Quốc và Pakistan kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch và nỗ lực tối đa để ngăn chặn xung đột lan rộng", tuyên bố chung nêu rõ.

Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar (trái) và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị (phải) gặp nhau tại Bắc Kinh hôm thứ Ba. Ảnh: Reuters

Tuyên bố khẳng định chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của Iran cùng các quốc gia vùng Vịnh cần được tôn trọng và bảo vệ. Đồng thời, Trung Quốc và Pakistan kêu gọi tránh tấn công vào dân thường và cơ sở hạ tầng trọng yếu như năng lượng, nhà máy khử muối, nhà máy điện và các cơ sở hạt nhân phục vụ mục đích hòa bình.

Hai nước đồng thời nhấn mạnh cần duy trì vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế trong việc hướng tới một nền hòa bình bền vững, lâu dài.

Tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, trong đó hai bên đã thảo luận về tình hình căng thẳng đang leo thang tại Trung Đông.

Pakistan đang nổi lên như một bên trung gian quan trọng khi giữ mối quan hệ tốt với cả Iran và Mỹ. Islamabad đã chuyển kế hoạch 15 điểm của Washington cho Tehran trước khi đăng cai tổ chức cuộc họp bốn với Ả Rập Xê Út, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột.

Pakistan có khả năng đảm bảo quyền đi lại qua eo biển Hormuz

CNN dẫn hai nguồn thạo tin cho biết, Pakistan đang xem xét khả năng hỗ trợ tàu thuyền của các quốc gia khác di chuyển an toàn qua eo biển Hormuz, có thể thông qua việc đăng ký dưới hình thức "cờ tiện lợi".

Cờ tiện lợi đề cập đến trường hợp tàu được đăng ký ở một quốc gia khác với quốc gia mà chủ tàu cư trú hoặc mang quốc tịch.

Tuần trước, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết Iran đã cho phép tổng cộng 20 tàu "mang cờ Pakistan" đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, một nguồn tin cho rằng hiện Pakistan không có nhiều tàu mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư, do đó có thể mở rộng hỗ trợ cho tàu của các quốc gia khác.

"Pakistan không thu lợi từ hoạt động này. Đây hoàn toàn là thiện chí, nhằm hỗ trợ các quốc gia anh em", nguồn tin cho biết, đồng thời lưu ý Iran dự kiến cho phép hai tàu đi qua mỗi ngày trong vòng 10 ngày.