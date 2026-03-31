Mỹ dùng bom xuyên hầm phá huỷ kho đạn của Iran

TPO - Quân đội Mỹ được cho là đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn vào kho chứa đạn dược của Iran gần Isfahan đêm qua, theo NDTV.

Mỹ đã tấn công một kho đạn lớn ở thành phố Isfahan của Iran bằng bom xuyên hầm nặng khoảng 907 kg (2.000 pound), đánh dấu sự leo thang nghiêm trọng trong cuộc xung đột ở Trung Đông. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải video về vụ nổ lớn trên nền tảng Truth Social và các báo cáo cho biết cuộc tấn công của Mỹ được thực hiện bên ngoài thành phố Isfahan ở miền trung Iran.

Đoạn video được công bố cho thấy những quả cầu lửa khổng lồ kèm theo các vụ nổ thứ cấp, dấu hiệu thường thấy khi đạn dược phát nổ dây chuyền.

Dữ liệu vệ tinh theo dõi đám cháy của NASA cho thấy các vụ nổ xảy ra gần khu vực núi Soffeh, nơi được cho là có các cơ sở quân sự. Tính đến thời điểm hiện tại, phía Iran chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Trong khi đó, tờ Wall Street Journal dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, lực lượng Mỹ đã sử dụng số lượng lớn bom xuyên phá hầm ngầm (hay còn gọi đạn xuyên giáp) nhằm phá hủy các kho chứa tên lửa, rocket và vật liệu nổ.

Tầm quan trọng của Isfahan

Isfahan được xem là trung tâm chiến lược của Iran, nơi tập trung nhiều cơ sở quân sự và công nghiệp quốc phòng. Thành phố này cũng từng là mục tiêu trong các đợt không kích hồi tháng 6/2025, khi Mỹ tấn công ba địa điểm hạt nhân trong bối cảnh xung đột kéo dài 12 ngày giữa Iran và Israel.

Một phần uranium được làm giàu cao của Iran được cho là đang được cất giữ tại đây. Hình ảnh vệ tinh trước thời điểm xung đột cho thấy Tehran đã vận chuyển các thùng chứa uranium vào khu phức hợp hạt nhân tại Isfahan.

Theo nhà phân tích Francois Diaz-Maurin, số uranium này có thể đạt mức làm giàu 60% - chỉ còn một bước kỹ thuật ngắn để đạt cấp độ vũ khí (90%).

Mỹ có thể đã nhắm mục tiêu vào kho vũ khí hạt nhân của Iran trong cuộc tấn công này. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có bằng chứng nào xác nhận rò rỉ phóng xạ hoặc ô nhiễm phóng xạ tại Isfahan từ cuộc tấn công tối qua.

Vũ khí tấn công

Quân đội Mỹ đã sử dụng bom xuyên hầm nặng 907 kg (2.000 pound) để tấn công Isfahan. Loại bom này là vũ khí chuyên dụng được chế tạo để xuyên thủng các mục tiêu kiên cố trước khi phát nổ và chủ yếu được sử dụng để tấn công các cơ sở quân sự ngầm, hầm trú ẩn kiên cố và các địa điểm hạt nhân.

Những quả bom này được thiết kế với vỏ thép cường lực cho phép chúng xuyên qua các lớp đất và bê tông và chỉ phát nổ sau khi đạt đến độ sâu nhất định.

Điểm nguy hiểm của loại bom này không chỉ nằm ở sức công phá, mà còn ở khả năng lập trình thời điểm kích nổ chính xác, giúp đánh trúng các mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất mà các loại bom thông thường không thể tiếp cận.

Thông điệp cứng rắn từ Mỹ

Cuộc tấn công diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Trump cảnh báo sẽ phá hủy toàn bộ các nguồn năng lượng và cơ sở hạ tầng quan trọng khác của Iran, bao gồm các cơ sở hạt nhân và nhà máy nước, nếu không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột "trong thời gian ngắn".

Động thái này được cho là tín hiệu cho thấy Mỹ sẵn sàng leo thang chiến sự, trong bối cảnh cuộc xung đột đã bước sang tháng thứ hai và gây tác động mạnh tới thị trường toàn cầu.

Trong khi đó, căng thẳng khu vực tiếp tục gia tăng. Iran đã phong tỏa tuyến hàng hải qua Eo biển Hormuz - nơi vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu thế giới. Quốc hội Iran cũng xem xét các biện pháp hạn chế tàu thuyền liên quan đến Mỹ và Israel, đồng thời áp phí đối với các tàu đi qua khu vực này.