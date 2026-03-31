Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ muốn kêu gọi đồng minh Ả-rập 'gánh' chi phí cho chiến dịch ở Iran

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn kêu gọi các nước Ả-rập chi trả chi phí cho chiến dịch ở Iran, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, nói thêm rằng các cuộc đàm phán với Tehran để chấm dứt xung đột đang tiến triển tốt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Khi được hỏi tại một cuộc họp báo ngày 30/3 rằng liệu các nước Ả-rập có sẵn sàng giúp Mỹ chi trả cho cuộc chiến hay không, Thư ký báo chí Leavitt cho biết, bà sẽ không nói trước ý kiến ​​của Tổng thống Donald Trump nhưng đó là một ý tưởng mà ông Trump đã đề cập đến.

“Tôi nghĩ đó là điều mà Tổng thống sẽ rất quan tâm và muốn kêu gọi họ làm", bà Leavitt nói. "Đó là một ý tưởng của ông ấy, và tôi nghĩ các bạn sẽ được nghe thêm từ ông ấy về điều đó”.

Cũng theo bà Leavitt, những gì Tehran tuyên bố công khai khác với những gì họ nói riêng với các quan chức Mỹ. Bà khẳng định, Iran đã bí mật đồng ý với một số điểm của Washington.

“Bất chấp tất cả những lời lẽ công khai mà các bạn nghe được từ Iran, các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra tốt đẹp. Tất nhiên, những gì được nói công khai rất khác so với những gì được truyền đạt riêng tư cho chúng tôi”, bà Leavitt nói.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump cảnh báo rằng các nhà máy năng lượng và giếng dầu của Iran sẽ bị phá hủy nếu nước này không mở eo biển Hormuz, sau khi Tehran mô tả các đề xuất hòa bình của Mỹ là "phi thực tế" và bắn nhiều loạt tên lửa vào Israel.

Thay đổi chế độ

Trong cuộc phỏng vấn trên chuyên cơ Không lực Một hôm 29/3, Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán với Tehran đang diễn ra tốt đẹp và gợi ý rằng "sự thay đổi chế độ" ở Iran đã hoàn tất.

"Nếu nhìn vào tình hình, chúng ta đã có sự thay đổi chế độ ở Iran, bởi vì chế độ trước đã bị loại bỏ. Chế độ tiếp theo hầu hết cũng đã không còn. Và chế độ thứ ba, chúng ta đang làm việc với những người khác biệt so với bất kỳ ai trước đây. Đó là một nhóm hoàn toàn khác. Vì vậy, tôi coi đó là sự thay đổi chế độ. Thành thật mà nói, họ đã bày tỏ những quan điểm hợp lý”.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trên chương trình Good Morning America hôm 30/3 rằng, mặc dù sẽ là tin tốt nếu Iran có ban lãnh đạo mới và những người lãnh đạo "có tầm nhìn hợp lý hơn về tương lai", nhưng Mỹ cũng phải "chuẩn bị cho khả năng, thậm chí là xác suất, rằng điều đó không xảy ra".

Khi được hỏi Mỹ sẽ làm thế nào để đảm bảo rằng họ đang đạt được thỏa thuận với ban lãnh đạo mới của Iran, bà Leavitt cảnh báo, rằng bất cứ điều gì Iran nói riêng với Washington đều sẽ được kiểm chứng và Mỹ sẽ đảm bảo rằng Tehran phải chịu trách nhiệm.

" Tổng thống đã vạch ra những hậu quả quân sự mà Iran sẽ phải gánh chịu nếu họ không giữ đúng những lời hứa chúng ta đang nghe được một cách riêng tư đằng sau hậu trường", bà nói.

Minh Hạnh
Reuters
Xem thêm

Cùng chuyên mục