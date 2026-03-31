Tổng thống Mỹ muốn kêu gọi đồng minh Ả-rập 'gánh' chi phí cho chiến dịch ở Iran

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn kêu gọi các nước Ả-rập chi trả chi phí cho chiến dịch ở Iran, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết, nói thêm rằng các cuộc đàm phán với Tehran để chấm dứt xung đột đang tiến triển tốt.

Khi được hỏi tại một cuộc họp báo ngày 30/3 rằng liệu các nước Ả-rập có sẵn sàng giúp Mỹ chi trả cho cuộc chiến hay không, Thư ký báo chí Leavitt cho biết, bà sẽ không nói trước ý kiến ​​của Tổng thống Donald Trump nhưng đó là một ý tưởng mà ông Trump đã đề cập đến.

“Tôi nghĩ đó là điều mà Tổng thống sẽ rất quan tâm và muốn kêu gọi họ làm", bà Leavitt nói. "Đó là một ý tưởng của ông ấy, và tôi nghĩ các bạn sẽ được nghe thêm từ ông ấy về điều đó”.

Cũng theo bà Leavitt, những gì Tehran tuyên bố công khai khác với những gì họ nói riêng với các quan chức Mỹ. Bà khẳng định, Iran đã bí mật đồng ý với một số điểm của Washington.

“Bất chấp tất cả những lời lẽ công khai mà các bạn nghe được từ Iran, các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra tốt đẹp. Tất nhiên, những gì được nói công khai rất khác so với những gì được truyền đạt riêng tư cho chúng tôi”, bà Leavitt nói.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump cảnh báo rằng các nhà máy năng lượng và giếng dầu của Iran sẽ bị phá hủy nếu nước này không mở eo biển Hormuz, sau khi Tehran mô tả các đề xuất hòa bình của Mỹ là "phi thực tế" và bắn nhiều loạt tên lửa vào Israel.

Thay đổi chế độ

Trong cuộc phỏng vấn trên chuyên cơ Không lực Một hôm 29/3, Tổng thống Trump cho biết các cuộc đàm phán với Tehran đang diễn ra tốt đẹp và gợi ý rằng "sự thay đổi chế độ" ở Iran đã hoàn tất.

"Nếu nhìn vào tình hình, chúng ta đã có sự thay đổi chế độ ở Iran, bởi vì chế độ trước đã bị loại bỏ. Chế độ tiếp theo hầu hết cũng đã không còn. Và chế độ thứ ba, chúng ta đang làm việc với những người khác biệt so với bất kỳ ai trước đây. Đó là một nhóm hoàn toàn khác. Vì vậy, tôi coi đó là sự thay đổi chế độ. Thành thật mà nói, họ đã bày tỏ những quan điểm hợp lý”.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu trên chương trình Good Morning America hôm 30/3 rằng, mặc dù sẽ là tin tốt nếu Iran có ban lãnh đạo mới và những người lãnh đạo "có tầm nhìn hợp lý hơn về tương lai", nhưng Mỹ cũng phải "chuẩn bị cho khả năng, thậm chí là xác suất, rằng điều đó không xảy ra".

Khi được hỏi Mỹ sẽ làm thế nào để đảm bảo rằng họ đang đạt được thỏa thuận với ban lãnh đạo mới của Iran, bà Leavitt cảnh báo, rằng bất cứ điều gì Iran nói riêng với Washington đều sẽ được kiểm chứng và Mỹ sẽ đảm bảo rằng Tehran phải chịu trách nhiệm.

" Tổng thống đã vạch ra những hậu quả quân sự mà Iran sẽ phải gánh chịu nếu họ không giữ đúng những lời hứa chúng ta đang nghe được một cách riêng tư đằng sau hậu trường", bà nói.