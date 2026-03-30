Iran bác bỏ kế hoạch 15 điểm của Mỹ, khẳng định 'phi thực tế và vô lý'

Quỳnh Như

TPO - Iran bác bỏ kế hoạch 15 điểm do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, cho rằng các yêu cầu phi thực tế và vô lý, đồng thời khẳng định chưa từng có đàm phán trực tiếp nào giữa Washington và Tehran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Esmaeil Baghaei hôm thứ Hai (30/3) cho biết, danh sách 15 điểm do Mỹ đưa ra nhằm chấm dứt xung đột "phần lớn mang tính áp đặt, phi thực tế và vô lý". Tuyên bố này đi ngược lại nhận định trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Tehran đã đồng thuận với "phần lớn" các yêu cầu.

Phát biểu trong họp báo, ông Baghaei khẳng định Iran hiện không tiến hành bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào với Mỹ, đồng thời cho biết mọi thông điệp từ Washington đều được chuyển qua các bên trung gian.

"Cho đến nay, chúng tôi chưa có bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào với Mỹ", ông nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei.

Trước tuyên bố của Tổng thống Trump, người phát ngôn Iran cho rằng phía Mỹ "có thể nói bất cứ điều gì họ muốn", song thực tế Tehran chưa từng bước vào quá trình đàm phán với Washington.

Quan chức Iran bày tỏ hoài nghi về những tuyên bố như vậy của Mỹ, đồng thời lưu ý rằng Iran đã từng trải qua những "sự phản bội" trong các cuộc đàm phán trước đây.

Người phát ngôn cho biết thêm, rằng Iran không tham gia bất kỳ cuộc họp nào gần đây do Pakistan tổ chức với các nước trong khu vực, và khẳng định những cuộc họp đó mang hình thức một khuôn khổ mà Iran chưa đồng ý.

"Các cuộc gặp mà Pakistan tổ chức với các nước láng giềng nằm trong khuôn khổ do chính họ thiết kế, và chúng tôi không tham gia vào khuôn khổ này", ông Esmaeil Baghaei lưu ý.

Quan chức Iran cho biết, mặc dù việc các nước trong khu vực quan tâm đến việc chấm dứt chiến tranh là điều tích cực, song cần xác định rõ bên khởi phát căng thẳng. Theo ông Esmaeil Baghaei, "không nên kỳ vọng Iran sẽ tự kiềm chế một cách đơn phương, Iran là nạn nhân của cuộc tấn công chứ không phải là bên khơi mào".

Pakistan cuối tuần qua cho biết sẵn sàng đăng cai và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran "trong những ngày tới", sau cuộc họp bốn nước tại thủ đô Dhaka với sự tham dự của các ngoại trưởng trong khu vực.

CNN
#Iran #Mỹ #đàm phán #ngoại giao #tình hình Trung Đông #Pakistan #trung gian hoà giải #kế hoạch 15 điểm #xung đột #Trung Đông

