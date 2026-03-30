Cơ sở hóa dầu Iran bị tấn công, giá dầu bật tăng

Minh Hạnh

TPO - Giá dầu đã tăng vọt lên khoảng 115 USD/thùng sau khi truyền thông Iran đưa tin về vụ tấn công nghi do Mỹ và Israel phối hợp thực hiện nhằm vào Công ty Hóa dầu Tabriz.

Hình ảnh được Press TV chia sẻ cho thấy một đám cháy lớn và cột khói bốc lên từ nhà máy.

Hãng thông tấn Tasnim sau đó cho biết, đám cháy đã được kiểm soát, và không có chất độc hại nào rò rỉ ra môi trường.

Giám đốc điều hành nhà máy xác nhận, cơ sở này đã bị không kích bởi Mỹ và Israel. Lực lượng khẩn cấp đã đến hiện trường. Tình hình đã được kiểm soát và hiện chưa có báo cáo về thương vong.

image-1774838586885.jpg
Hình ảnh hiện trường vụ tấn công. (Ảnh: Press TV)
(Nguồn: X)

Giá dầu thô Brent đã tăng vọt lên trên 115 USD/thùng, mở đầu tuần mới với mức tăng hơn 3% khi thị trường châu Á mở cửa, và cao hơn khoảng 50% so với mức trước khi Mỹ và Israel phát động cuộc tấn công vào Iran.

Bất chấp những nỗ lực ngoại giao có sự tham gia của Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Ả-rập Xê-út, giao tranh vẫn tiếp tục lan rộng khắp khu vực. Lực lượng Houthi ở Yemen, vốn phần lớn đứng ngoài cuộc xung đột, nay đã chính thức tham chiến, phóng tên lửa và máy bay không người lái vào Israel.

Lầu Năm Góc đã tăng cường sự hiện diện quân sự của mình ở Trung Đông lên hơn 50.000 binh sĩ vào cuối tuần, làm dấy lên lo ngại về sự can thiệp sâu hơn của Mỹ.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết, lực lượng nước này đang “chờ đợi” quân đội Mỹ, cáo buộc Washington “bí mật lên kế hoạch tấn công trên bộ” trong khi công khai nói về các cuộc đàm phán.

Minh Hạnh
RT
#Iran #Israel #Mỹ #nhà máy hóa dầu #giá dầu tăng

