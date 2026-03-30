Lãnh tụ Tối cao Iran gửi thư cho quan chức Iraq

TPO - Hãng tin Jamaran của Iran cho biết, một bức thư cá nhân từ Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã được chuyển đến người đứng đầu Hội đồng Hồi giáo Tối cao Iraq (ISCI). Nội dung bức thư chưa được tiết lộ.

Hội đồng Hồi giáo Tối cao Iraq một đảng chính trị lớn của người Shia ở Iraq được thành lập tại Iran năm 1982.

Bức thư của Lãnh tụ Tối cao Iran được Đại sứ Iran Mohammad Kazem Al-Sadegh trao cho lãnh đạo ISCI - ông Sheikh Hammam Hamoudi - trong một cuộc gặp. Nội dung bức thư chưa được tiết lộ.

Hãng tin Jamaran cho biết, Đại sứ Iran đã ca ngợi sự chân thành và vai trò nổi bật của ông Hamoudi, ca ngợi tinh thần đoàn kết của người dân Iraq với Iran, “bao gồm các chiến dịch viện trợ tài chính và các cuộc tuần hành ủng hộ có tác động sâu sắc đến người dân Iran”.

Các nhà phân tích lưu ý, rằng bức thư cho thấy ý định của Tehran trong việc duy trì và củng cố ảnh hưởng của mình đối với Iraq, bất chấp những cảnh báo lặp đi lặp lại từ Mỹ.

Kể từ khi căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran, Washington đã nhiều lần kêu gọi Baghdad giữ khoảng cách với Tehran, duy trì chủ quyền của Iraq và khẳng định quyền tự quyết độc lập.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã gây sức ép lên Iraq để giải tán các lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn, và đưa tất cả các lực lượng vũ trang nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của chính phủ Iraq. Tuy nhiên, không có biện pháp nào trong số này được thực hiện.

Thông điệp từ ông Mojtaba Khamenei cũng được đưa ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về sức khỏe và khả năng điều hành đất nước của ông.

Ông Khamenei vẫn chưa xuất hiện công khai trước công chúng kể từ khi được bổ nhiệm thay thế cha ông - cựu Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei, người bị ám sát hồi tháng trước trong các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel.

Đầu tháng 3, nguồn thạo tin nói với CNN rằng ông Mojtaba Khamenei đã bị gãy chân và một số vết thương nhẹ khác trong một cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Bất chấp những đồn đoán này, thông điệp gần đây gửi đến chính quyền Iraq dường như là lời khẳng định của Iran rằng ông Mojtaba Khamenei vẫn giữ quyền lực trực tiếp, đồng thời khẳng định ý định của Tehran trong việc duy trì liên lạc với các đồng minh.

Bằng cách công khai bày tỏ lòng biết ơn đối với các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị Iraq, Iran không chỉ nhấn mạnh sự đoàn kết với Iraq, mà còn thể hiện sự ủng hộ đối với lập trường quân sự và chính trị của Baghdad trong khu vực.