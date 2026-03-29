Iran đánh trúng mục tiêu có nhiều chuyên gia Ukraine ở Dubai

Bình Giang

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã phá hủy một kho chứa các hệ thống chống máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tại Dubai, nơi có 21 người Ukraine đang làm việc, ông Ebrahim Zolfaghari - người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya cho biết.

screen-shot-2026-03-29-at-65706-am.png
Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Tass)

“Đồng thời với việc pháo kích vào nơi trú ẩn của các chỉ huy và binh sĩ Mỹ tại Dubai, gây thiệt hại nặng nề, trong chiến dịch phối hợp giữa lực lượng không gian vũ trụ và hải quân của Lực lượng Vệ binh, một kho chứa các hệ thống chống UAV của Ukraine đặt tại Dubai nhằm hỗ trợ quân đội Mỹ đã bị phá hủy. Tại đây cũng có 21 người Ukraine đang đồn trú”, đài truyền hình nhà nước Iran dẫn lời ông Zolfaghari.

Đài truyền hình Iran không đề cập đến mức độ thương vong của các quân nhân Ukraine.

Ngày 28/3, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky cho biết đã gặp Tổng thống UAE Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan và hai bên đã nhất trí hợp tác trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng.

"Các nhóm của chúng tôi sẽ hoàn tất chi tiết", ông Zelensky cho biết trên Telegram.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về cơ hội thúc đẩy hợp tác song phương theo Hiệp định Kinh tế toàn diện giữa hai bên, hãng thông tấn WAM của UAE đưa tin, nhưng không nêu chi tiết.

Theo bản tin, hai bên cũng thảo luận về những diễn biến an ninh và leo thang quân sự trong khu vực cũng như tác động đối với hàng hải quốc tế và nền kinh tế toàn cầu.

Trước đó, ông Zelensky đã đến Ả-rập Xê-út, chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng song phương, sau đó đến Qatar ngày 28/3.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine cho biết, Kiev sắp đạt được một số thỏa thuận an ninh, bao gồm với UAE và Qatar, để chống lại các cuộc tấn công của Nga.

Ukraine đã đề nghị cung cấp chuyên môn về phòng không và công nghệ máy bay không người lái cho các quốc gia vùng Vịnh. Đổi lại, Tổng thống Zelensky hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ từ những nước này trong cuộc xung đột giữa Ukraine với Nga.

Hơn 200 chuyên gia quân sự và an ninh Ukraine đã được cử đi tư vấn cho các quốc gia Trung Đông về cách đánh chặn máy bay không người lái. Ông Zelensky cho biết trong các chuyến thăm của mình, ông đã tìm cách xây dựng mối quan hệ chiến lược với khu vực vùng Vịnh và huy động vốn để đầu tư vào sản xuất vũ khí ở Ukraine.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine cho biết đã nhận được thông tin tình báo cho thấy Nga giám sát các căn cứ của Mỹ tại Trung Đông và vùng Vịnh.

Ông cho biết có 7 địa điểm đã bị theo dõi hoặc chụp ảnh trong tuần này, bao gồm các căn cứ của Mỹ, Trung Đông và Anh tại Kuwait, Ả-rập Xê-út, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar, cũng như căn cứ chung Mỹ - Anh tại Diego Garcia ở Ấn Độ Dương.

Bộ Chiến tranh Mỹ không bình luận về các vấn đề tình báo. Nga chưa phản hồi đề nghị bình luận về thông tin này. Trước đó, Mátxcơva đã bác bỏ thông tin cho rằng Nga đang cung cấp máy bay không người lái cho Iran.

CNN, Tass, Reuters
