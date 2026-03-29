Iran tuyên bố hơn 500 binh sĩ Mỹ trở thành mục tiêu trong loạt tấn công ở Dubai

Quỳnh Như

TPO - Bộ chỉ huy Trung tâm Iran Khatam al-Anbiya cho biết hơn 500 binh sĩ Mỹ đã trở thành mục tiêu trong các chiến dịch mới nhất của lực lượng vũ trang nước này, gây ra "tổn thất rất nặng nề" cho đối phương.

Người phát ngôn của bộ chỉ huy, Trung tá Ebrahim Zolfaqari hôm thứ Bảy (28/3) cho biết, các lực lượng Mỹ đã rút khỏi những căn cứ trong khu vực sau “những cuộc tấn công mạnh mẽ”, đồng thời đang ẩn náu tại hai địa điểm bên ngoài các căn cứ thông thường.

Theo thông báo, một địa điểm tại Dubai có hơn 400 binh sĩ, trong khi địa điểm còn lại có hơn 100 người. Cả hai đều bị nhắm mục tiêu bằng tên lửa chính xác và máy bay không người lái do lực lượng không quân và hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) triển khai.

Người phát ngôn của Bộ chỉ huy Trung tâm Iran Khatam al Anbiya, Trung tá Ebrahim Zolfaqari.

Người phát ngôn mô tả các đòn tấn công đã gây ra "tổn thất rất nặng nề", đồng thời cho biết xe cứu thương phải hoạt động liên tục trong nhiều giờ để vận chuyển các binh sĩ Mỹ bị thương, trong đó có cả chỉ huy.

Tuyên bố cũng cảnh báo Tổng thống Mỹ Donald Trump và các chỉ huy quân sự, rằng khu vực này có thể trở thành "cơn ác mộng" đối với lính Mỹ, đồng thời khẳng định lựa chọn duy nhất của họ là đầu hàng.

Trong một thông báo riêng, phía Iran cho biết vào rạng sáng cùng ngày, một tàu hỗ trợ của quân đội Mỹ đã bị tấn công tại khu vực cách khá xa cảng Salalah của Oman. Tuy vậy, Tehran vẫn nhấn mạnh việc tôn trọng chủ quyền của Oman, coi đây là quốc gia "anh em và thân thiện".

Trước đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cảnh báo Tehran sẽ đáp trả mạnh mẽ mọi cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng hoặc các trung tâm kinh tế của nước này, đồng thời khẳng định Iran không chủ động tiến hành các cuộc tấn công phủ đầu.

"Chúng tôi đã nhiều lần khẳng định Iran không thực hiện các cuộc tấn công phủ đầu, nhưng sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu cơ sở hạ tầng hoặc các trung tâm kinh tế bị nhắm mục tiêu", ông Pezeshkian viết trên mạng xã hội X hôm thứ Bảy.

Tổng thống Iran cũng kêu gọi các quốc gia trong khu vực không cho phép lực lượng thù địch sử dụng lãnh thổ của họ để tiến hành những hoạt động quân sự chống lại Iran, nhấn mạnh rằng an ninh và phát triển khu vực phụ thuộc vào việc tránh để chiến tranh lan rộng.

Quỳnh Như
#Iran #Mỹ #Dubai #tấn công #khu vực #binh sĩ #tập kích #xung đột #Trung Đông #leo thang

