Mỹ điều thêm tàu sân bay đến Trung Đông giữa lúc căng thẳng với Iran leo thang

Quỳnh Như

TPO - Tàu USS George HW Bush đang được triển khai đến khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM), đánh dấu chiếc tàu sân bay thứ 3 xuất hiện tại khu vực này.

CBS News dẫn lời một số quan chức Mỹ giấu tên cho biết, nhóm tác chiến tàu sân bay Bush, vừa hoàn tất việc huấn luyện sẵn sàng chiến đấu đầu tháng này, dự kiến ​​sẽ thay thế tàu USS Gerald R. Ford và có thể tham gia các hoạt động quân sự nhằm vào Iran sau khi đến khu vực.

Việc triển khai này đánh dấu lần đầu tiên sau nhiều năm ba tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân - USS Bush, USS Abraham Lincoln và USS Gerald R. Ford - cùng hoạt động gần Iran.

Việc triển khai này đồng nghĩa với việc hơn 30 tàu chiến và hàng trăm máy bay chiến đấu được tập trung, cho thấy Mỹ đang chuẩn bị cho một chiến dịch kéo dài trong khuôn khổ Chiến dịch Epic Fury.

Tàu sân bay USS George HW Bush (CVN-77).

Tuy nhiên, theo CNN, hiện chưa rõ liệu tàu sân bay Bush sẽ tham gia hoặc thay thế một trong hai tàu sân bay của Mỹ đang có mặt trong khu vực và tham gia các hoạt động chiến đấu chống lại Iran trong vài tuần tới hay không.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc nhiều phương án quân sự có thể làm gia tăng xung đột, đồng thời vẫn để ngỏ khả năng theo đuổi giải pháp ngoại giao với Iran, dù triển vọng đàm phán chưa rõ ràng.

Tàu sân bay USS George HW Bush (CVN-77) thuộc lớp Nimitz, chạy bằng năng lượng hạt nhân với lượng giãn nước khoảng 100.000 tấn. Tàu dài hơn 330 m, có thể đạt tốc độ trên 30 hải lý/giờ nhờ hai lò phản ứng hạt nhân, cho phép hoạt động liên tục trong thời gian dài mà không cần tiếp nhiên liệu. Thủy thủ đoàn và lực lượng không quân trên tàu có thể lên tới hơn 5.000 người.

Về năng lực tác chiến, tàu mang theo khoảng 70-90 máy bay, gồm tiêm kích, cảnh báo sớm và trực thăng, cất/hạ cánh bằng hệ thống máy phóng và dây hãm. Tàu được trang bị các hệ thống radar, phòng thủ tầm gần và tên lửa phòng không để tự vệ, đồng thời đóng vai trò trung tâm chỉ huy cho cả nhóm tác chiến tàu sân bay, phối hợp hàng chục tàu hộ tống và thực hiện các chiến dịch không kích quy mô lớn.

Quỳnh Như
CNN, CBS News
Xem thêm

Cùng chuyên mục