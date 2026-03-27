Tổng thống Trump: Việc thuyết phục Mỹ chấm dứt xung đột tùy thuộc Iran

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Donald Trump bày tỏ sự hoài nghi về triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình với Iran, đồng thời cảnh báo rằng quyết định chấm dứt xung đột phụ thuộc vào các nhà lãnh đạo Tehran.

"Họ đang cố gắng để đạt được một thỏa thuận...Tôi không biết liệu chúng ta có thể làm được điều đó hay không. Tôi không biết liệu chúng ta có sẵn lòng làm điều đó hay không", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước nội các hôm thứ Năm (26/3).

6823343c-3a53-4dd5-aa82-0a64b8e9012c.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng hôm thứ Năm. Ảnh: Getty Images

Ngay từ đầu cuộc họp nội các tại Nhà Trắng, ông Trump bác bỏ các thông tin cho rằng Washington đang chủ động tìm kiếm giải pháp ngoại giao. Theo ông, chính các nhà lãnh đạo Iran mới là bên muốn nối lại đàm phán.

"Hiện họ có cơ hội đạt được một thỏa thuận, nhưng điều đó tùy thuộc vào họ...Chúng ta sẽ xem liệu có thể đạt được một thỏa thuận đúng đắn hay không", ông nói.

Tổng thống Mỹ mô tả giới lãnh đạo Iran là 'những nhà đàm phán tài ba', song đồng thời chỉ trích năng lực quân sự của nước này. Ông nhấn mạnh trách nhiệm thuộc về Tehran trong việc quay lại bàn đàm phán và chấm dứt xung đột.

"Chúng ta sẽ xem liệu họ có muốn làm điều đó hay không...Trong thời gian đó, chúng ta vẫn tiếp tục áp đảo họ mà không gặp trở ngại nào", ông lưu ý.

Tổng thống Donald Trump kêu gọi Iran từ bỏ hoàn toàn tham vọng hạt nhân, đồng thời cảnh báo rằng Mỹ sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự nếu Tehran không thay đổi lập trường.

"Iran hiện có cơ hội từ bỏ vĩnh viễn tham vọng hạt nhân và lựa chọn một con đường mới...Nếu họ không làm vậy, chúng ta sẽ trở thành cơn ác mộng tồi tệ nhất của họ.", tổng thống cho biết.

Lãnh đạo Nhà Trắng khẳng định ông không quan tâm đến việc đạt được thỏa thuận với Iran, nhấn mạnh lập trường cứng rắn khi Mỹ phát tín hiệu sẵn sàng tiếp tục các hoạt động quân sự.

"Hôm nay tôi đọc được một bài báo nói rằng tôi đang rất muốn đạt được thỏa thuận. Tôi không hề như vậy. Tôi không quan tâm...Thực tế, chúng tôi còn có những mục tiêu khác cần đạt được trước khi rời đi", ông Trump nói.

CNN
