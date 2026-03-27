Pháp bàn với 35 quốc gia về cách giải quyết khủng hoảng eo biển Hormuz

TPO - Pháp cho biết Tổng tham mưu trưởng quân đội của nước này vừa thảo luận với 35 quốc gia, trong nỗ lực tìm kiếm đối tác và đề xuất cho một nhiệm vụ nhằm mở lại eo biển Hormuz sau khi cuộc chiến Mỹ–Israel với Iran kết thúc.

Tàu Shenlong chở dầu từ Ả-rập Xê-út qua eo biển Hormuz và cập cảng Ấn Độ ngày 12/3. (Ảnh: AP)

Các đồng minh phương Tây của Mỹ tuyên bố sẽ không tham gia vào cuộc xung đột hiện tại. Tuy nhiên, các hoạt động hậu trường cho thấy đang có mối lo ngại rằng sau khi giao tranh chấm dứt, Iran vẫn có thể tiếp tục đe dọa tuyến đường biển nơi khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu đi qua.

Hoạt động vận tải biển tại khu vực này gần như đình trệ sau khi một số tàu thương mại bị tấn công, kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu chiến dịch không kích.

Thông cáo của Bộ Quốc phòng Pháp không nêu tên các quốc gia tham gia cuộc họp trực tuyến với Tổng tham mưu trưởng quân đội Fabien Mandon, nhưng cho biết họ đến từ tất cả các châu lục.

Các nguồn tin cho biết, đây là thảo luận ban đầu nhằm tìm hiểu quan điểm của các quốc gia về cuộc khủng hoảng, đồng thời đưa ra ý tưởng và thu thập phản hồi về hình thức triển khai một nhiệm vụ trong tương lai.

“Tổ chức này, độc lập với các hoạt động quân sự đang diễn ra trong khu vực, hoàn toàn mang tính phòng thủ. Mục đích là tổ chức việc khôi phục hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz sau khi xung đột chấm dứt”, thông cáo nêu rõ.

Trong khi đó, Đô đốc Nicolas Vaujour - Tham mưu trưởng Hải quân Pháp, cho biết ông đã trao đổi với 12 người đồng cấp của Anh, Đức, Ý, Ấn Độ, Nhật Bản và các quốc gia khác.

“Chúng tôi đang trao đổi quan điểm về các vấn đề liên quan đến tự do hàng hải và an ninh trên biển, vì đại dương là tuyến huyết mạch sống còn của nền kinh tế toàn cầu và sự ổn định khu vực”, ông viết trên mạng xã hội X.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người đề xuất đặt cơ chế trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc, cho rằng các nỗ lực quốc tế chỉ có thể diễn ra khi tình hình hạ nhiệt, có tham vấn với các công ty bảo hiểm và vận tải biển, và có sự đồng thuận của Iran.

Pháp đã triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay tới phía đông Địa Trung Hải, cùng 2 tàu đổ bộ trực thăng và 8 tàu chiến tới Trung Đông để chuẩn bị cho các nhiệm vụ trong tương lai.

Anh cũng cho biết đang làm việc với các đồng minh về một kế hoạch khả thi để mở lại eo biển. Thủ tướng Keir Starmer nhận định đây là nhiệm vụ khó khăn nếu không tình hình Trung Đông không hạ nhiệt.

Một quan chức quốc phòng châu Âu cho biết, giai đoạn đầu có thể tập trung vào rà phá thủy lôi, sau đó sẽ đến giai đoạn bảo vệ các tàu chở dầu đi qua khu vực.

Theo các nguồn tin, việc rà phá thủy lôi có thể là thách thức lớn vì Mỹ không đủ năng lực thực hiện một mình.

Ngày 26/3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết chương trình bảo hiểm của Mỹ được thiết kế để thúc đẩy vận tải biển qua eo biển Hormuz sẽ sớm bắt đầu.

Ông Bessent đưa ra thông báo này trong cuộc họp của nội các tại Nhà Trắng. Theo chương trình, Tập đoàn Tài chính phát triển quốc tế Mỹ sẽ cung cấp bảo lãnh bảo hiểm với sự hộ tống của hải quân, để đảm bảo an toàn cho các tàu chở dầu và các tàu khác đi qua eo biển Hormuz.