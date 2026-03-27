Tổng thống Mỹ lại lùi 'tối hậu thư' với Iran

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố trên Fox News rằng Tehran đề nghị ông tạm dừng không kích các cơ sở năng lượng Iran trong 7 ngày, nhưng ông quyết định kéo dài tới 10 ngày, đặt thời hạn đến 6/4.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

“Họ nói với tôi rất lịch sự, thông qua người của tôi: ‘Chúng tôi có thể có thêm thời gian không?’ Vì chúng ta đang nói đến tối mai, khá gấp, và nếu họ không làm điều họ cần làm, tôi sẽ phá hủy các nhà máy điện của họ”, ông Trump nói trong chương trình ngày 26/3.

“Họ xin 7 ngày, và tôi nói ‘Tôi sẽ cho 10 ngày,’ vì họ đã trao cho tôi tàu thuyền”, ông nói thêm.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, các quan chức Iran “rất biết ơn” về quyết định này.

Khi lần đầu đe dọa tấn công các cơ sở năng lượng của Iran, ông Trump tuyên bố Tehran chỉ có 48 giờ để mở lại eo biển Hormuz. Sau đó ông gia hạn thêm 5 ngày, đến 27/3, rồi lại kéo dài thêm một lần nữa.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết “đã có tiến triển” trong đàm phán với Iran, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết về các bên tham gia.

“Có những quốc gia trung gian truyền đạt thông điệp và đã có tiến triển, một số tiến triển cụ thể”, ông Rubio nói trước khi lên đường tham dự cuộc họp các ngoại trưởng G7 tại Pháp.

Ông cho biết việc đàm phán là “một quá trình liên tục và linh hoạt”.

Cùng ngày, đặc phái viên Steve Witkoff xác nhận tại cuộc họp nội các rằng Mỹ đang đàm phán với Iran thông qua kênh Pakistan.

Khi được hỏi liệu có kêu gọi các nước G7 hỗ trợ mở lại eo biển Hormuz hay không, ông Rubio nói: “Điều đó phù hợp với lợi ích của họ. Các nước khác phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu từ đó nhiều hơn chúng tôi”.

Ông Rubio lên đường tới cuộc họp cấp bộ trưởng G7 tại Pháp trong bối cảnh triển vọng đột phá ngoại giao với Iran ngày càng mờ nhạt, và vẫn tồn tại bất đồng giữa Mỹ và nhiều đối tác G7 về cuộc chiến.

Ông Trump tiếp tục chỉ trích các thành viên G7 và NATO vì cho rằng họ không ủng hộ nỗ lực chiến tranh của Mỹ ở Iran.

“Họ đã không có mặt. Vậy tại sao bạn nghĩ họ sẽ có mặt khi chúng ta cần?”, ông Trump nói tại cuộc họp nội các ngày 26/3.

Theo Bộ Ngoại giao Pháp, các đối tác G7 sẽ thảo luận về khả năng đàm phán nhằm “mở lại các tuyến hàng hải và thương mại”, cũng như “chấm dứt chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran”.

Ukraine cũng sẽ là chủ đề quan trọng; các nước sẽ bàn việc tiếp tục hỗ trợ Kiev và duy trì sức ép lên Nga.

Iran cảnh báo tấn công các khách sạn

Iran vẫn phát đi những cảnh báo cứng rắn.

Ông Ali Akbar Velayati, cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran, cảnh báo rằng bất kỳ quốc gia nào tham gia hành động quân sự chống Iran sẽ phải đối mặt với “hậu quả như boomerang”.

“Bất kỳ sự tham gia nào vào hành động xâm lược quân sự chống Iran chắc chắn sẽ quay lại với chính họ”, ông nói, đồng thời tuyên bố vịnh Ba Tư sẽ là điểm nóng trả đũa.

Iran cũng đưa ra cảnh báo rộng rãi tới các cơ sở lưu trú tại Trung Đông, cho rằng khách sạn và cơ sở dân sự tiếp nhận quân nhân Mỹ có thể bị coi là “mục tiêu phòng vệ hợp pháp” nếu tình trạng này tiếp diễn.

Theo bản tin của Fars, các địa điểm như vậy không chỉ giới hạn ở Bahrain và UAE, mà còn có thể ở Syria, Li-băng và Djibouti.

Nguồn tin khẳng định cảnh báo của Iran là “toàn diện và dứt khoát”, và bất kỳ cơ sở nào chứa quân nhân nước ngoài đều có thể trở thành mục tiêu.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi viết trên mạng xã hội X rằng binh sĩ Mỹ đã rời căn cứ quân sự tại các nước Vùng Vịnh, đang ở trong các khách sạn và văn phòng.

“Ngay từ đầu cuộc chiến, binh sĩ Mỹ đã rời căn cứ ở các thành viên GCC (Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh) để trú ẩn trong khách sạn và văn phòng”, ông viết, đồng thời cáo buộc Mỹ sử dụng “người dân GCC làm lá chắn sống.”

Ông kêu gọi các khách sạn trong khu vực từ chối phục vụ quân nhân Mỹ.