Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Iran 'gỡ rào' eo biển Hormuz, 'bật đèn xanh' cho nhiều quốc gia thân thiện

Minh Hạnh

TPO - Iran đã cho phép Ấn Độ và một số quốc gia thân thiện khác, bao gồm Trung Quốc và Nga, sử dụng eo biển Hormuz cho việc vận chuyển thương mại, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi cho biết.

Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi. (Ảnh: Reuters)

“Chúng tôi đã cho phép một số quốc gia mà chúng tôi coi là thân thiện đi qua eo biển Hormuz. Trong đó có Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Iraq và Pakistan”, ông Araghchi nói, theo truyền hình nhà nước Iran.

Trong khi đó, các tàu thuyền có liên quan đến những đối thủ của Iran sẽ không được phép đi qua tuyến đường thủy chiến lược này.

"Chúng ta đang trong tình trạng chiến tranh. Khu vực này là vùng chiến sự, và không có lý do gì để cho phép tàu thuyền của đối thủ và đồng minh của họ đi qua. Nhưng eo biển vẫn mở cửa cho những nước khác", ông nói.

Giá dầu và khí đốt toàn cầu đã tăng vọt sau khi Iran gần như phong tỏa eo biển Hormuz, một tuyến đường vận chuyển hẹp giữa Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman, nơi khoảng 20% ​​lượng dầu và khí hóa lỏng (LNG) toàn cầu đi qua.

Đã có những lo ngại ngày càng tăng trên toàn cầu về sự gián đoạn trong vận chuyển hàng hóa thương mại qua eo biển Hormuz, với việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran về những hậu quả nghiêm trọng nếu nước này không mở cửa hoàn toàn tuyến đường thủy này.

Cùng ngày, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết, các tàu của Malaysia hiện được phép đi qua eo biển Hormuz.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Anwar cảm ơn Iran vì đã cho phép các tàu của Malaysia sử dụng tuyến đường này.

Thủ tướng Malaysia cũng cho biết, ông đã nói chuyện với Iran, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ như một phần nỗ lực nhằm thúc đẩy hòa bình ở Trung Đông. “Nhưng điều đó không dễ dàng, vì Iran cảm thấy mình đã bị lừa dối nhiều lần và khó chấp nhận các bước tiến tới hòa bình nếu không có sự đảm bảo an ninh rõ ràng và ràng buộc cho quốc gia của họ”, ông nói.

Trong một diễn biến liên quan, hãng CNN ngày 26/3 dẫn hai nguồn thạo tin của Israel cho biết, chỉ huy lực lượng hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) - ông Alireza Tangsiri - đã thiệt mạng.

Ông Tangsiri đã lên tiếng và xuất hiện nhiều hơn kể từ khi Israel và Mỹ phát động chiến dịch nhằm vào Iran. Ông là nhân vật chủ chốt đứng sau cuộc phong tỏa gần như hoàn toàn giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz.

The Hindu, Reuters
#eo biển Hormuz #Iran #Israel #Trung Đông #Mỹ

Xem thêm

Cùng chuyên mục