Tổng thống Mỹ Trump cảnh báo Iran nghiêm túc trước khi quá muộn, Trung Quốc nhìn thấy ‘tia hy vọng’

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Lời cảnh báo được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết Tehran đang xem xét đề xuất của Mỹ nhưng không có bất kỳ cuộc đàm phán nào đang diễn ra.

Ngoại trưởng Pakistan cho biết, các “cuộc đàm phán gián tiếp” giữa Mỹ và Iran đang diễn ra thông qua vai trò trung gian của Pakistan, cùng với sự hỗ trợ hòa giải từ các nước khác như Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập.

Trong bài đăng trên Truth Social ngày 26/3, ông Trump cho rằng Iran đã “bị xóa sổ về mặt quân sự, không có cơ hội phục hồi” và đang “cầu xin” một thỏa thuận. Ông gọi các nhà đàm phán Iran là “rất khác biệt và ‘kỳ lạ’”, đồng thời cảnh báo: “Họ nên nghiêm túc sớm, trước khi quá muộn, bởi vì một khi điều đó xảy ra thì sẽ KHÔNG CÓ ĐƯỜNG QUAY LẠI, và hậu quả sẽ không tốt đẹp”.

Mặc dù phát biểu của ông Araqchi cho thấy Tehran có thể sẵn sàng đàm phán nếu các điều kiện của họ được đáp ứng, nhưng bất kỳ cuộc đàm phán nào có thể sẽ rất khó khăn do lập trường cứng rắn của cả hai bên.

Trung Quốc kêu gọi chân thành

Ngày 26/3, Trung Quốc kêu gọi các bên trong xung đột tại Trung Đông “tạo điều kiện để bắt đầu đàm phán hòa bình thực sự có ý nghĩa và chân thành”.

“Ưu tiên cấp bách là tích cực thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình, nắm bắt cơ hội hòa bình và thúc đẩy chấm dứt chiến tranh”, ông Lâm Kiếm, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ, khi được hỏi liệu Trung Quốc có biết về bất kỳ cuộc đàm phán nào đang diễn ra giữa Iran và Mỹ hay không.

Trước đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết ông nhìn thấy “một tia hy vọng cho hòa bình”, sau các tín hiệu về đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc không tiết lộ liệu họ có biết về bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa Washington và Tehran hay không, nhưng ông Vương Nghị bày tỏ sự lạc quan thận trọng trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ai Cập ngày 25/3.

“Tình hình ở Trung Đông đang thay đổi nhanh chóng, khi cả Mỹ và Iran đều phát đi tín hiệu về đàm phán, mang lại một tia hy vọng cho hòa bình. Chỉ cần các cuộc đàm phán bắt đầu, sẽ có hy vọng cho hòa bình”, thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Vương Nghị.

Trong cuộc điện đàm riêng với Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi trước đó, ông Vương Nghị kêu gọi tất cả các bên “nắm bắt mọi cơ hội và thời điểm cho hòa bình, và khởi động tiến trình đàm phán hòa bình càng sớm càng tốt”.

Trong khi đó, chiến sự ác liệt vẫn tiếp diễn. Ngày 26/3, Iran đã phóng nhiều đợt tên lửa vào Israel, khiến còi báo động tại Tel Aviv và các khu vực khác được kích hoạt, với ít nhất 5 người bị thương.

Tại Iran, các cuộc không kích đã đánh trúng khu dân cư ở thành phố Bandar Abbas và một ngôi làng ở ngoại ô Shiraz, Tasnim đưa tin.

Các quan chức Israel vừa tuyên bố đã loại bỏ chỉ huy hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran và sẽ nhắm vào nhiều mục tiêu khác, nhằm tiếp tục làm suy yếu năng lực của Iran.

Hy vọng về một giải pháp cho xung đột từng thúc đẩy thị trường chứng khoán toàn cầu trong phiên trước nhưng đã suy giảm trong ngày 26/3, khi giá dầu tăng mạnh trở lại.

Tác động từ cuộc xung đột gây ra cú sốc năng lượng nghiêm trọng nhất trong lịch sử và đã lan rộng ra ngoài khu vực. Các công ty và nhiều quốc gia đang vội vã tìm cách hạn chế tác động.