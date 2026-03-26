Tổng thống Mỹ Trump nói Iran rất muốn thoả thuận nhưng ‘sợ nói ra’

Bình Giang

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa cho rằng Iran “rất muốn” đạt được thỏa thuận với Mỹ để kết thúc chiến sự, nhưng “họ sợ phải nói ra” vì lo sợ tính mạng bị đe doạ.

ap26085003556154.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại sự kiện của đảng Cộng hoà ngày 25/3. (Ảnh: AP)

“Chưa ai từng thấy những gì chúng tôi đang làm ở Trung Đông với Iran, và nhân tiện, họ đang đàm phán, và họ rất muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng họ sợ phải nói ra vì họ nghĩ rằng họ sẽ bị chính người dân của họ loại bỏ. Họ cũng sợ rằng họ sẽ bị chúng tôi loại bỏ”, CNN dẫn lời ông Trump phát biểu tại sự kiện gây quỹ của đảng Cộng hòa ở Washington ngày 25/3.

Cùng ngày, Nhà Trắng cho biết việc đàm phán với Iran chưa đi vào bế tắc, dù Tehran chưa chấp nhận kế hoạch 15 điểm mà Washington đưa ra nhằm chấm dứt chiến tranh. Một số quan chức Mỹ nói với báo chí rằng Washington đang sắp xếp một cuộc gặp tại Pakistan để thảo luận về lối thoát.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi thừa nhận các thông điệp đã được trao đổi với Mỹ thông qua trung gian, nhưng ông nhấn mạnh rằng trao đổi này không đồng nghĩa với đàm phán.

Ngoại trưởng Iran cũng bày tỏ hoài nghi về việc Mỹ kêu gọi đàm phán, cho rằng giọng điệu thay đổi của Washington là sự thừa nhận thất bại vì trước đó đòi Tehran “đầu hàng vô điều kiện”.

Ông Araghchi cho biết Mỹ đã gửi nhiều thông điệp tới Tehran trong những ngày gần đây qua “các quốc gia thân thiện”, nhưng ông nhấn mạnh những trao đổi này không phải là đàm phán.

“Chẳng phải người Mỹ đã nói ‘đầu hàng vô điều kiện’ sao? Vậy tại sao bây giờ họ lại nói về đàm phán?” ông Araghchi nói trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên kênh truyền hình nhà nước IRIB ngày 25/3.

Ông Araghchi nói thêm rằng việc Mỹ nói về đàm phán lúc này “chính là sự thừa nhận thất bại”.

Ông Araghchi dẫn bản tin của NBC News để nói rằng ông Trump chỉ được xem các video chọn lọc, thể hiện Mỹ thành công trong các cuộc tấn công thành. Nhà ngoại giao hàng đầu Iran chỉ trích việc “tiếp thị” chiến tranh hằng ngày tới công chúng, và thậm chí tới chính tổng thống Mỹ.

Nhiều cuộc thăm dò dư luận vừa thực hiện cho thấy sự bất mãn của dư luận với cuộc chiến Iran đang ở mức cao.

Khảo sát của Pew Research cho thấy 59% người Mỹ cho rằng Mỹ đã đưa ra quyết định sai lầm khi sử dụng lực lượng quân sự tại Iran, và chỉ có 38% cho rằng đó là quyết định đúng. Chỉ 25% người Mỹ cho rằng hành động quân sự đang diễn ra rất tốt hoặc khá tốt, trong khi 28% cho rằng khá ổn, và 45% cho rằng không tốt lắm hoặc hoàn toàn không tốt.

Có đến 61% không tán thành cách Tổng thống Trump chỉ đạo chiến dịch quân sự chống Iran, trong khi 37% tán thành.

Trong cuộc thăm dò của AP-NORC, 59% người trưởng thành Mỹ cho rằng hành động quân sự gần đây của Mỹ với Iran đã đi quá xa, 26% cho rằng là phù hợp, và 13% cho rằng chưa đủ.

Trong khi các cuộc tấn công vẫn diễn ra trên khắp Trung Đông, số người thiệt mạng liên tục tăng lên.

Theo số liệu tổng hợp từ các cơ quan khu vực, đến nay đã có hơn 1.750 người thiệt mạng tại Iran kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Bộ Y tế Li-băng cho biết ít nhất 1.094 người đã thiệt mạng ở nước này, trong các cuộc không kích của Israel kể từ ngày 2/3, trong đó có ít nhất 121 trẻ em. Iraq ghi nhận ít nhất 96 người thiệt mạng.

Israel có ít nhất 17 người tử vong; Mỹ mất 14 quân nhân kể từ khi mở chiến dịch tấn công Iran.

Hàng chục người thiệt mạng tại UAE, Qatar, Kuwait, Bờ Tây, Oman, Bahrain và Ả-rập Xê-út kể từ ngày 28/2.

#Iran #Tổng thống Trump #Donald Trump #Chiến sự Iran #Tình hình Iran #Iran và Mỹ

