Iran theo dõi sát hoạt động triển khai quân đội của Mỹ tại Trung Đông

Quỳnh Như

TPO - Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf đã đưa ra lời cảnh báo cứng rắn đối với Mỹ, khẳng định Iran đang theo dõi sát sao việc triển khai binh lính Mỹ trong khu vực.

Lời cảnh báo cứng rắn

Trong một thông điệp mạnh mẽ gửi tới quân đội Mỹ, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết việc gửi quân đến khu vực sẽ không giải quyết được những sai lầm mà giới lãnh đạo Mỹ và Israel đã gây ra.

    "Chúng tôi đang theo dõi sát sao mọi động thái của Mỹ trong khu vực, đặc biệt là việc triển khai binh lính của họ. Những gì các tướng lĩnh đã gây ra, binh sĩ không thể sửa chữa... Đừng thách thức quyết tâm bảo vệ đất nước của chúng tôi", ông Ghalibaf viết trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội X hôm thứ Tư (25/3).

    td.png

    Tuyên bố được Chủ tịch Quốc hội Iran đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, dù phía Mỹ cho biết đã bắt đầu tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt xung đột.

    Trong bài phát biểu hôm thứ Ba tại Nhà Trắng, ông Trump nói rằng Mỹ đang "trong quá trình đàm phán". Ông cho biết các cuộc tiếp xúc có sự tham gia của đặc phái viên Steve Witkoff, Jared Kushner, Ngoại trưởng Marco Rubio và Phó Tổng thống JD Vance.

    Tuy nhiên, phía Iran tỏ ra hoài nghi. Trung tá Ebrahim Zolfaghari, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Trung tâm Iran Khatam Al-Anbiya, cho biết Tehran sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ.

    Mỹ sẽ triển khai lữ đoàn tinh nhuệ đến Trung Đông

    Tờ Wall Street Journal dẫn lời hai quan chức giấu tên cho biết, Lầu Năm Góc đang chuẩn bị triển khai 1.000 binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 tinh nhuệ của Lục quân đến Trung Đông để hỗ trợ cuộc chiến. Các quan chức cho biết quyết định đưa quân bộ binh vào chiến trường vẫn chưa được đưa ra.

    Tuần trước, các quan chức Mỹ cũng cho biết ba tàu chiến và hàng nghìn lính thủy đánh bộ bổ sung đang được điều đến khu vực này, đây là đợt triển khai lính thủy đánh bộ quy mô lớn thứ hai trong vòng vài ngày. Theo ấn phẩm, khoảng 50.000 binh sĩ Mỹ hiện đã tham gia vào cuộc xung đột này.

    Để đáp trả các động thái hải quân này, Hải quân thuộc Quân đội Iran đã tiến hành một chiến dịch quân sự.

    Theo các báo cáo chính thức, tên lửa của Hải quân Quân đội Iran đã nhắm mục tiêu vào nhóm tác chiến USS Abraham Lincoln, buộc lực lượng hải quân Mỹ phải thay đổi vị trí.

    Quỳnh Như
    NDTV
    #Iran #Mỹ #Trung Đông #quân sự #xung đột #hải quân #tấn công #đáp trả

