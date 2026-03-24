Iran phát tín hiệu cứng rắn, tung đòn phản công thứ 78

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố hoàn thành thành công đợt tấn công thứ 78 trong chiến dịch trả đũa mang tên Lời Hứa Chân Thật 4, nhằm vào các mục tiêu nhạy cảm ở Israel và một số căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.

Trong một tuyên bố chính thức được đưa ra hôm thứ Ba, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) mô tả giai đoạn mới nhất là một 'dấu mốc đặc biệt' trong dòng thời gian của cuộc xung đột. Tên lửa và máy bay không người lái đã dội xuống các địa điểm trọng yếu của Israel, bao gồm thành phố cảng Eilat ở phía nam, khu vực Dimona được phòng thủ kiên cố (nơi đặt tổ hợp lò phản ứng hạt nhân của Israel) và phía bắc Tel Aviv.

Các cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa đạn đạo Emad tiên tiến, hệ thống Qadr đa đầu đạn và một phi đội máy bay không người lái tấn công.

IRGC cũng xác nhận rằng nhiều căn cứ quân sự của Mỹ trên khắp khu vực đã trở thành mục tiêu trong cùng đợt tấn công đó.

Iran phóng loạt tên lửa trong đợt tấn công thứ 78. Nguồn: Fars

Tuyên bố của IRGC nhấn mạnh chiến lược sử dụng các đòn đánh "mang tính tác động" như một phương thức gây sức ép, đồng thời cảnh báo rằng phần lớn đơn vị chiến đấu cùng hàng triệu thành viên lực lượng tình nguyện Basij vẫn chưa được huy động; nếu tham chiến toàn diện, xung đột có thể leo thang mạnh.

IRGC cũng tuyên bố sẽ đáp trả "ngay lập tức và quyết liệt" trước bất kỳ động thái leo thang nào từ phía đối phương, đồng thời cảnh báo về những đòn tấn công "chớp nhoáng" nhằm vào các bên bị coi là đứng sau hoặc ủng hộ các hành động quân sự.

Trước đó, một số quốc gia trong khu vực vùng Vịnh đã cảnh báo về các cuộc tấn công tên lửa từ Iran.

Sáng sớm thứ Ba, quân đội Kuwait cho biết hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn tên lửa từ Iran lần thứ hai kể từ nửa đêm. Trước đó, Bộ Điện lực nước này cho biết bảy đường dây tải điện trên khắp cả nước đã bị ngừng hoạt động do hư hại từ mảnh vỡ rơi xuống sau các vụ đánh chặn của hệ thống phòng không.

Bộ Nội vụ Bahrain đã nhiều lần cảnh báo vào tối thứ Hai và rạng sáng thứ Ba rằng còi báo động đã được vang lên và kêu gọi người dân "giữ bình tĩnh, di chuyển đến nơi an toàn gần nhất".

Trong khi đó tại Ả Rập Xê Út, Bộ quốc phòng nước này thông báo đã chặn và phá hủy một số máy bay không người lái trong đêm 23, rạng sáng 24/3.

Chiến dịch Lời Hứa Chân Thật 4 được Iran phát động sau các cuộc tấn công mà Tehran cáo buộc do Israel và Mỹ thực hiện nhằm vào các mục tiêu của nước này vào cuối tháng trước. IRGC khẳng định đây là chiến dịch trả đũa có tính toán, nhằm răn đe và ngăn chặn các hành động quân sự tiếp theo, đồng thời thể hiện năng lực và tầm ảnh hưởng của Iran trong khu vực.