Tổng thống Mỹ Trump tiết lộ thời điểm nối lại đàm phán với Iran

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai (23/3) cho biết các cuộc đàm phán được nối lại với Iran ngay sau khi ông đưa ra cảnh báo về khả năng tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Mỹ, Iran nối lại đàm phán

Phát biểu trước báo giới tại bang Tennessee hôm thứ Hai, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ từng lên kế hoạch tấn công một số nhà máy điện của Iran, nhưng quyết định hoãn lại.

"Chúng tôi dự định sẽ tấn công một số nhà máy điện của họ vào ngày mai, nhưng sẽ không làm vậy. Chúng tôi tạm hoãn kế hoạch đó", ông Trump nói, đồng thời bày tỏ hy vọng các bên có thể đạt được một thỏa thuận có lợi.

Theo ông Trump, chính cảnh báo nhắm vào các mục tiêu năng lượng đã thúc đẩy tiến trình đàm phán, với những cuộc trao đổi được nối lại từ tối thứ Bảy (2/13) và tiếp tục trong ngày Chủ nhật vừa qua.

"Điều đó đã thúc đẩy các cuộc đàm phán được nối lại bắt đầu từ tối thứ Bảy, với các cuộc thảo luận quan trọng hơn diễn ra vào Chủ nhật...Tôi nghĩ họ đang thể hiện thiện chí. Họ muốn hòa bình", Tổng thống Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trước đó, lãnh đạo Nhà Trắng cho biết Mỹ và Iran trong hai ngày qua đã có những cuộc trao đổi rất tốt đẹp và hiệu quả về việc giải quyết toàn diện, triệt để các hành động thù địch ở Trung Đông. Tuy nhiên, hãng thông tấn IRNA dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei bác bỏ tuyên bố của ông Trump, khẳng định nước này không có liên hệ nào với Mỹ.

Ông Esmaeil Baghaei cho hay, lập trường của Iran về eo biển Hormuz và điều kiện chấm dứt xung đột vẫn không thay đổi, đó là Mỹ, Israel phải chấm dứt các hành động thù địch, cam kết không tấn công Iran trong tương lai và phải bồi thường thiệt hại.

Mỹ nói đã đạt 'nhiều điểm đồng thuận' với Iran

Cũng trong hôm thứ Hai, Tổng thống Donald Trump cho biết hai bên đã đạt được “những điểm đồng thuận quan trọng” sau các cuộc đàm phán kéo dài đến tối Chủ nhật giữa các đặc phái viên cấp cao.

Theo Tổng thống Trump, Mỹ và Iran đã đạt được 15 điểm thỏa thuận, tuy nhiên ông chỉ nêu rõ một điểm là "Iran cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân", điều mà nước này đã từng tuyên bố trước đây. Ông cho biết Iran là bên đề xuất đàm phán.

"Tôi nghĩ rằng, nếu họ tiếp tục thực hiện điều đó, cuộc xung đột này sẽ chấm dứt và tôi cho rằng nó sẽ chấm dứt một cách triệt để", ông Trump nhận định.

Tổng thống Mỹ cho biết các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đã tham gia đàm phán, đồng thời tiết lộ các cuộc điện đàm sẽ tiếp tục trong ngày, hướng tới một cuộc gặp trực tiếp 'rất sớm'.

Ông Trump cũng đặt ra mốc thời gian khoảng 5 ngày để đánh giá tiến triển. "Nếu mọi việc suôn sẻ, chúng ta có thể giải quyết được vấn đề. Nếu không, các hành động quân sự sẽ tiếp diễn", ông nói.

Ngoài yêu cầu Iran không phát triển vũ khí hạt nhân, ông Trump cho biết một thỏa thuận tiềm năng cũng bao gồm việc Mỹ kiểm soát lượng uranium được làm giàu ở mức cao của Iran.

Phản ứng của các bên

Hiện đã có một số phản ứng trước tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng ông sẽ tạm hoãn các cuộc tấn công quân sự vào các cơ sở năng lượng của Iran trong vòng 5 ngày.

Người phát ngôn của Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết London hoan nghênh những dấu hiệu tích cực từ các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

