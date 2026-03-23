Iran tuyên bố sẵn sàng ‘đóng cửa hoàn toàn’ eo biển Hormuz

Quỳnh Như

TPO - Iran tuyên bố sẵn sàng đóng cửa eo biển Hormuz vô thời hạn nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump thực hiện lời đe dọa tấn công các nhà máy điện của Tehran.

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Bảy (21/3) ra tối hậu thư với Iran, tuyên bố sẽ tấn công các nhà máy điện của Tehran nếu eo biển Hormuz không được mở hoàn toàn cho tàu thuyền qua lại trong vòng 48 giờ.

Đáp lại, quân đội Iran hôm Chủ nhật (22/3) cho biết, nếu các mối đe dọa của Mỹ liên quan đến nhà máy điện của Iran trở thành hiện thực, eo biển Hormuz sẽ bị đóng cửa hoàn toàn và sẽ không được mở lại cho đến khi các nhà máy điện bị phá hủy được khôi phục.

e5105003-9d69-4ecd-8ca3-16a971ffffa1-1.jpg

Iran cũng cảnh báo mở rộng phạm vi đáp trả, cho biết toàn bộ cơ sở hạ tầng năng lượng và thông tin liên lạc của Israel, cùng các mục tiêu liên quan đến Mỹ trong khu vực, sẽ trở thành mục tiêu. Các quốc gia có căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông cũng có thể bị nhắm tới.

Trước đó, hãng thông tấn Mehr dẫn lời phát ngôn viên Bộ chỉ huy Trung tâm Iran Khatam al-Anbiya cho biết: "Nếu cơ sở hạ tầng nhiên liệu và năng lượng của Iran bị đối phương tấn công, tất cả cơ sở hạ tầng năng lượng, công nghệ thông tin và khử muối thuộc về Mỹ và Israel trong khu vực sẽ trở thành mục tiêu".

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf trong một bài viết trên mạng xã hội X cho biết, cơ sở hạ tầng và các cơ sở năng lượng quan trọng ở Trung Đông có thể bị "phá hủy không thể phục hồi" nếu nhà máy điện của Iran bị nhắm mục tiêu, đồng thời cho rằng kịch bản này sẽ khiến giá dầu tăng mạnh trong thời gian dài.

Hãng thông tấn Mehr đã công bố một bản đồ các nhà máy điện ở vùng Vịnh, kèm cảnh báo khu vực có thể rơi vào tình trạng mất điện diện rộng nếu xung đột leo thang.

"Trong trường hợp xảy ra, dù chỉ là một cuộc tấn công nhỏ vào cơ sở hạ tầng điện của Iran, toàn bộ khu vực sẽ chìm trong bóng tối… 70% đến 80% các nhà máy điện lớn nằm dọc theo bờ biển Vịnh Ba Tư… tất cả đều nằm trong tầm ngắm của Iran", ấn phẩm viết.

Trong khi đó, hãng tin Nournews nhận định: "Bất kỳ sự leo thang nào cũng sẽ kích hoạt sự đòn trả đũa đa tầng của Iran, nhắm vào các mục tiêu trong khu vực và gây ra những hệ luỵ về kinh tế, xã hội và môi trường trên diện rộng".

CNN
