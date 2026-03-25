Thiếu niên 14 tuổi bị truy tố vì làm gián điệp, sơn khẩu hiệu cho Iran để lấy tiền, Israel không kích trung tâm tàu ngầm

TPO - Văn phòng Công tố Nhà nước của Iran hôm nay 25/3 truy tố một nam thiếu niên 14 tuổi với cáo buộc gián điệp, sau khi em này bị cho là đã thực hiện các nhiệm vụ tình báo cho Iran, bao gồm quay video trụ sở quân sự Kirya ở Tel Aviv, Times of Israel đưa tin. Cùng ngày, Israel gia hạn tình trạng khẩn cấp, và không kích trung tâm tàu ngầm của Iran.

Theo các công tố viên, nam thiếu niên đã liên lạc với một điệp viên Iran qua mạng vào tháng 4 năm ngoái và bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo, kiếm được hơn 1.170 USD.

Dù không nêu rõ thời điểm các hành vi bị cáo buộc diễn ra, các công tố viên cho biết bị can đã nói với đầu mối Iran rằng em không thể thực hiện nhiệm vụ trong năm học và phải đợi đến kỳ nghỉ.

Thiếu niên này bị cáo buộc đã vẽ các khẩu hiệu graffiti khắp Tel Aviv, trong đó có dòng chữ: “Chúng tôi cam kết thực hiện giao ước”.

Bị can cũng quay video gần Bệnh viện Ichilov và tại các khu dân cư ở Ramat Gan, nơi một cặp vợ chồng cao tuổi vừa thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran.

Ngoài ra, em còn ghi lại vị trí của khu phức hợp Kirya trong một đoạn video mô tả đường chân trời của Tel Aviv.

Yêu cầu của điệp viên Iran

Các công tố viên cho biết thêm, điệp viên Iran thậm chí còn yêu cầu thiếu niên 14 tuổi thuê một căn hộ gần trụ sở Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). Dù em đã liên hệ với một số chủ nhà trong khu vực, nhưng cuối cùng không thuê được căn hộ nào.

Theo cáo trạng, thiếu niên này cũng được yêu cầu theo dõi Bộ trưởng Ngoại giao Gideon Sa’ar trong sinh hoạt hằng ngày và phá hoại nhà riêng của ông bằng cách phun sơn thành dòng chữ: “Chúng tôi sẽ trả thù! Những đứa con của Ruhollah”.

Nam thiếu niên bị truy tố ngày 25/3 tại Tòa án vị thành niên Tel Aviv với các tội danh liên lạc với điệp viên nước ngoài và chuyển giao thông tin cho kẻ thù, cùng một số tội danh khác.

Giám thị làm việc tại một khu giam giữ đặc biệt của Nhà tù Damon dành cho những người Israel bị cáo buộc làm gián điệp cho Iran, tại thị trấn Druze Daliyat al-Karmel, miền bắc Israel. Ảnh minh họa: Times of Israel.

Israel gia hạn tình trạng khẩn cấp, không kích trung tâm tàu ngầm Iran

Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng của Quốc hội Israel ngày 25/3 phê duyệt đề nghị của chính phủ về việc gia hạn tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc đến ngày 14/4, trong bối cảnh xung đột với Iran tiếp tục leo thang và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Tình trạng khẩn cấp này được Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, ban bố lần đầu vào ngày 28/2, ngay sau cuộc không kích phối hợp giữa Israel và Mỹ nhằm vào các mục tiêu tại Iran. Quyết định gia hạn cho thấy Tel Aviv đánh giá nguy cơ an ninh vẫn ở mức cao, đồng thời chuẩn bị cho khả năng chiến sự kéo dài sang tháng thứ hai.

Cùng ngày, IDF cho biết, Không quân Israel đã hoàn tất nhiều đợt không kích nhằm vào các mục tiêu của chính quyền Iran tại thủ đô Tehran. Các cuộc tấn công được mô tả là nhắm vào “cơ sở hạ tầng của chế độ”, song chi tiết cụ thể chưa được công bố.

Trước đó một ngày, IDF xác nhận đã tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn vào khu vực Isfahan, tập trung vào các cơ sở sản xuất vũ khí. Đáng chú ý, mục tiêu bị phá hủy bao gồm trung tâm nghiên cứu và phát triển tàu ngầm duy nhất của Iran.

Theo quân đội Israel, đây là cơ sở duy nhất tại Iran phụ trách thiết kế và phát triển tàu ngầm cũng như các hệ thống hỗ trợ cho hải quân. Cơ sở này cũng được cho là nơi sản xuất nhiều mẫu tàu không người lái phục vụ mục đích quân sự.

IDF nhấn mạnh cuộc tấn công, được thực hiện dựa trên thông tin tình báo của lực lượng hải quân, đã “làm suy giảm đáng kể” năng lực chế tạo tàu ngầm mới và nâng cấp hạm đội hiện có của Iran.

Một máy bay chiến đấu F-35I của Không quân Israel chuẩn bị cất cánh thực hiện các cuộc tấn công vào Iran (ảnh được cung cấp ngày 19/3). Ảnh: IDF.

Iran chuyển hướng tấn công, UAE hứng chịu UAV

Ở chiều ngược lại, Iran tiếp tục đáp trả, song có dấu hiệu điều chỉnh chiến thuật. Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) cho biết, ngày 25/3 đã đánh chặn thành công 9 máy bay không người lái (UAV) do Iran phóng tới.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi xung đột bùng phát, Iran không sử dụng tên lửa đạn đạo nhằm vào UAE trong một ngày, dù giới chức cảnh báo tình hình vẫn có thể thay đổi nhanh chóng.

Kể từ ngày 28/2, UAE được xem là quốc gia bị tấn công nhiều nhất trong chiến dịch đáp trả của Iran, với tổng cộng 357 tên lửa đạn đạo, 15 tên lửa hành trình và hơn 1.100 UAV. Tuy nhiên, tần suất các cuộc tấn công đã giảm dần theo thời gian.