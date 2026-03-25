Iran 'dội mưa tên lửa' xuống các trung tâm tình báo của Israel

TPO - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã tiến hành đợt tấn công thứ 79 trong chiến dịch Lời Hứa Chân Thật 4, nhằm vào các mục tiêu của Israel và Mỹ trong khu vực.

Theo thông báo công bố hôm thứ Ba (24/3), Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết đã sử dụng các loại tên lửa như Kheybar Shekan, Emad, Sejjil cùng máy bay không người lái cảm tử để tấn công, đồng thời tuyên bố đã xuyên thủng hệ thống phòng không nhiều lớp của Israel.

Các mục tiêu bị nhắm đến bao gồm cơ sở tình báo tại khu vực phía bắc và trung tâm Tel Aviv, cũng như trung tâm hỗ trợ quân sự và thương mại ở Ramat Gan và vùng Negev. Ngoài ra, trụ sở chỉ huy và hậu cần quân sự tại Beersheba cũng được cho là trúng đòn tấn công.

Iran phát động cuộc tấn công thứ 79.

IRGC khẳng định các cuộc tấn công đã gây gián đoạn diện rộng, buộc Quốc hội Israel (Knesset) phải tạm dừng phiên họp. Tuyên bố cũng cho rằng các đòn đánh đã phơi bày điểm yếu của hệ thống phòng thủ Israel.

"Những cột khói dày đặc và lửa bao trùm các vùng lãnh thổ Israel, hơn hai triệu người phải sơ tán đến nơi trú ẩn, là bằng chứng cho thấy khả năng tên lửa và máy bay không người lái tiên tiến của Iran", IRGC nêu rõ.

Cùng ngày, Chỉ huy lực lượng mặt đất của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), Chuẩn tướng Mohammad Karami đã đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ tới Mỹ và Israel, nhấn mạnh "bất kỳ mối đe dọa hoặc hành động gây hấn nào cũng sẽ bị đáp trả bằng sự trừng phạt thích đáng".

Phát biểu của ông Mohammad Karami được đưa ra trong chuyến thị sát các đơn vị lực lượng mặt đất đóng quân tại tỉnh Khuzestan phía tây nam. Ông lưu ý, các đơn vị IRGC đang trong trạng thái sẵn sàng cao nhất.

Những tuyên bố cứng rắn được quan chức Iran đưa ra trong bối cảnh xuất hiện thông tin về khả năng Mỹ và Israel cân nhắc các phương án quân sự mới. Theo The Wall Street Journal, các kịch bản được thảo luận bao gồm khả năng triển khai lực lượng trên bộ nhằm vào các cơ sở hạt nhân và năng lực tên lửa của Iran.

Các quan chức Lầu Năm Góc cũng thừa nhận đã lên kế hoạch cho "hoạt động dự phòng" có thể bao gồm lực lượng đặc nhiệm hoặc các cuộc tấn công bằng trực thăng vào các cơ sở trọng yếu của Iran, mặc dù họ nhấn mạnh rằng những lựa chọn như vậy vẫn là biện pháp cuối cùng.

Để đối phó với những mối đe dọa này, Iran đã tăng cường các vị trí phòng thủ trên khắp đất nước, đặc biệt là dọc theo biên giới phía tây nam chiến lược với Iraq, nơi có căn cứ của Mỹ và ở khu vực phía đông nam gần eo biển Hormuz.