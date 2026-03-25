Ả-rập Xê-út muốn Mỹ tiếp tục đánh Iran?

TPO - Báo New York Times dẫn nguồn tin từ Mỹ cho biết, trong các cuộc trao đổi gần đây Thái tử kế vị Ả-rập Xê-út Mohammed bin Salman thúc giục Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục hành động quân sự chống Iran, coi chiến dịch Mỹ - Israel là “cơ hội lịch sử” để tái định hình Trung Đông.

Thái tử Ả-rập Xê-út trong dịp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Theo bài báo, trong tuần qua Thái tử Mohammed đã thuyết phục Tổng thống Trump gia tăng áp lực nhằm buộc giới lãnh đạo cứng rắn của Iran phải khuất phục.

Các quan chức Ả-rập Xê-út đã bác bỏ mạnh mẽ thông tin này, khẳng định vương quốc luôn ủng hộ một giải pháp hòa bình. Trong một tuyên bố, họ cho biết Ả-rập Xê-út vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ với chính quyền Tổng thống Trump và lập trường của họ “không thay đổi.”

Báo New York Times lưu ý rằng bài viết của họ dựa trên lời kể của những người am hiểu các cuộc trao đổi liên quan đến quan chức Mỹ.

Trong khi đó, CNN dẫn lời một quan chức khu vực am hiểu lập trường của Ả-rập Xê-út cho biết, Ả-rập Xê-út muốn cuộc chiến của Mỹ-Israel với Iran kết thúc, nhưng năng lực tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo của Tehran phải suy yếu “càng nhiều càng tốt”.

Tuy nhiên, quan chức này nói rằng Riyadh không muốn cơ sở hạ tầng dân sự của Iran bị phá hủy.

“Chúng tôi không muốn có một nước láng giềng hiếu chiến, nhưng cũng không thể để người dân Iran rơi vào cảnh cùng cực. Xét cho cùng, chúng tôi là hàng xóm và mong muốn một khu vực hòa bình”, vị quan chức giấu tên nói với CNN.

Tiếp cận từ phía Mỹ

Một nguồn tin từ Iran cho biết đã có những “tiếp cận” từ phía Mỹ và Tehran “sẵn sàng lắng nghe” các đề xuất “bền vững” nhằm chấm dứt chiến tranh.

“Đã có những tiếp cận giữa Mỹ và Iran, do Washington khởi xướng trong những ngày gần đây, nhưng chưa đạt tới mức đàm phán chính thức. Các thông điệp được chuyển qua nhiều bên trung gian để thăm dò khả năng đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh”, nguồn tin nói với CNN.

“Hai bên đang xem xét các đề xuất không chỉ nhằm đạt được lệnh ngừng bắn, mà còn hướng tới một thỏa thuận cụ thể để kết thúc xung đột giữa Mỹ và Iran”, nguồn tin nói thêm.

Nguồn tin này từ chối bình luận về phát biểu công khai của Tổng thống Trump liên quan đến đàm phán, và nhấn mạnh rằng lập trường của Iran luôn rõ ràng: Tehran sẵn sàng xem xét bất kỳ đề xuất khả thi nào.

“Iran không yêu cầu một cuộc gặp hay đàm phán trực tiếp với Mỹ, nhưng sẵn sàng lắng nghe nếu có kế hoạch cho thỏa thuận bền vững, đảm bảo lợi ích quốc gia của Cộng hòa Hồi giáo Iran”, nguồn tin nói.

Cũng theo nguồn tin, Iran sẵn sàng đưa ra mọi đảm bảo cần thiết, rằng sẽ không bao giờ phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng có quyền sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình. Nguồn tin cũng nhấn mạnh bất kỳ đề xuất nào cũng phải bao gồm việc dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt Iran.

Cho đến thời điểm này, có nhiều thông tin khác nhau liên quan đến những trao đổi hậu trường giữa Mỹ và Iran. Trong khi Tổng thống Trump tuyên bố đã có các cuộc trao đổi “rất mạnh mẽ” với Iran, Tehran khẳng định mới chỉ có những tiếp xúc gián tiếp thông qua các nước trung gian như Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và một số quốc gia vùng Vịnh.

Reuters dẫn các nguồn tin cấp cao từ Tehran cho biết, Iran chỉ sẵn sàng bước vào đàm phán nghiêm túc nếu Mỹ chấp nhận những nhượng bộ đáng kể, bao gồm chấm dứt chiến tranh, cam kết không tiến hành hành động quân sự trong tương lai, bồi thường thiệt hại do chiến tranh và thậm chí công nhận quyền kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz - những điều được xem là “lằn ranh đỏ” đối với Washington. Đồng thời, Tehran kiên quyết từ chối bất kỳ thảo luận nào về việc hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo của họ.

Nếu các cuộc đàm phán được tổ chức, Iran có thể cử các lãnh đạo cấp cao tham gia, nhưng quyền quyết định cuối cùng vẫn thuộc về phe cứng rắn trong nước.

Về phía Israel, các quan chức bày tỏ hoài nghi khả năng Mỹ và Iran có thể tiến tới thỏa thuận, cho rằng Iran khó chấp nhận các yêu cầu của Mỹ như chấm dứt chương trình tên lửa và hạt nhân.